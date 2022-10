Pogubni antagonistični narativi o prošlosti

Poljska ima strogu politiku suzbijanja svih vrsta narkotika. Posjedovanje, uzgajanje i konzumiranje marihuane je kazneno djelo. Potpuno je drugačije u Nizozemskoj, Estoniji, Češkoj, Portugalu i Španjolskoj. Tko tamo poželi kupiti i konzumirati marihuanu, može biti siguran da neće biti pravno gonjen. U Nizozemskoj je još sedamdesetih godina prošlog stoljeća bilo dozvoljena prodaja kanabisa u takozvanim coffee-shopovima. Međutim, to nikada nije do kraja regulirano, pa su nastali problemi – neki trgovci iskoristili su priliku i za trgovinu ilegalnim kokainom. Dobar primjer za dekriminalizaciju konzumiranja kanabisa zapravo je Portugal. Od 2001. pušenje džointa nije kažnjivo, pa čak ni unošenje droge injekcijom. Količina je točno određena. Belgija spada u one zemlje koje znaju progledati kroz prste kada je riječ o konzumiranju kanabisa. Koga se uhvati s manjom količinom kanabisa za osobnu upotrebu – do tri grama – ili tko uzgaja jednu biljku, riskira da mu se roba oduzme i morat će platiti kaznu od 25 eura. Deutsche Welle