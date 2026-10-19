Rest in power
Iza Gorana Bare je ostalo nedovršeno poglavlje glazbenog stvaralaštva
Iako je vjerovao da neće doživjeti tridesetu, iza sebe je ostavio antologijski opus prožet osobnom boli, od osnutka Majki 1984. i kultnog debija „Razum i bezumlje“, do albuma „Teške boje“ i „Nuspojave“. Suradnici, poput Želimira Babogredca i dr. Slavka Sakomana, prisjećaju se njegove iznimne autorske snage, iskrenosti i borbe s demonima. Unatoč nedovršenom novom albumu, Barin beskompromisni glazbeni pečat ostaje trajno upisan u hrvatski rock. Jutarnji