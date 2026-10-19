Iza Gorana Bare je ostalo nedovršeno poglavlje glazbenog stvaralaštva - Monitor.hr
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Rest in power

Iza Gorana Bare je ostalo nedovršeno poglavlje glazbenog stvaralaštva

Iako je vjerovao da neće doživjeti tridesetu, iza sebe je ostavio antologijski opus prožet osobnom boli, od osnutka Majki 1984. i kultnog debija „Razum i bezumlje“, do albuma „Teške boje“ i „Nuspojave“. Suradnici, poput Želimira Babogredca i dr. Slavka Sakomana, prisjećaju se njegove iznimne autorske snage, iskrenosti i borbe s demonima. Unatoč nedovršenom novom albumu, Barin beskompromisni glazbeni pečat ostaje trajno upisan u hrvatski rock. Jutarnji


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Petak (10:00)

Mračna strana rock'n'rolla

Čulić: Kako je Jugoslaviju u posljednjoj dekadi pogodila zastrašujuća epidemija heroina

Zahvatila je Beograd, a zatim se proširila na druge gradove duž Balkanske rute i nije zaobišla ni Vinkovce. U ranim danima beogradskog novog vala heroin prokrijumčaren iz Turske bio je vrlo rijedak i jako skup. Cijena se penjala do 150 maraka za gram, što su mogli platiti samo dečki i cure iz bogatih obitelji. Slika se dramatično promijenila kad su u narko biznis ušli beskrupulozni posrednici s Kosova s improviziranim laboratorijima za finalno miksanje heroina i razgranatom mrežom za europsku distribuciju. Heroinski flash bio je najveći izazov za svakoga tko u glavi nije imao dovoljno straha od igle. Stariji i iskusniji džankiji upozoravali su na smrtnu opasnost od predoziranja, ali gotovo nitko iz tadašnjeg narko miljea nije bio dovoljno star da bi mogao opisati kakve će trajne posljedice prouzročiti dugotrajna ovisnost. Prve rokerske žrtve overdosea prijavljene su 1991. godine. Ilko Čulić za Ravno do dna

12.10. (14:00)

Samo stoj na svjetlu, i doći će kraj tami...

Stotine se ljudi okupilo u parku u Zapruđu da odaju počast preminulom Goranu Bari

Iako su obožavatelji njegove glazbe pozvali okupljene da ponesu instrumente, u parku je isprva bilo mirno i samo su se palili lampioni. Lampioni su kasnije postavljeni i na obližnje garaže. Nešto kasnije okupljeni su pustili glasove te otpjevali neke od Baretovih najvećih hitova poput “Teške boje” i “Put ka sreći”. Index, Slobodna

11.10. (01:00)

Iz sve snage

Alač: “Razum i bezumlje” nije samo daleko najbolji album Majki, nego i hrvatskog rocka uopće

Majke su se probijale dugo i mukotrpno. Postali su senzacija jugoslavenskog undergrounda kada im je prvu kazetu izdao Zdenko Franjić. Ali kada su konačno trebale snimiti prvi “pravi” album, zadesila ih je nezamisliva tragedija. Majke i prijatelji vraćali su se s probe. U veljači 1989., automobil u kojem su se vozili gitarist Pokrovec, Pavo Pap i Goran Matošević (poznat pod nadimkom Bratanac) sletio je s ceste i završio u rijeci Bosut. Tragedija je šokirala Majke te su privremeno obustavile rad. Ipak su se vratile godinu kasnije albumom prvijencem “Razum i bezumlje”, u izdanju Aleksandra Dragaša i Ante Čikare. Majke su i prije nesreće svirale žestoki garažni rock, ali tragedijom je ovim albumom dobio novu silinu i oštrinu. Zvuk je bio agresivan, prljav i sirov, ali nimalo nauštrb melodije. Umjesto da ih tragedija ugasi, ona je oblikovala Majke. Ta autentičnost lansirala je album među najbolje debitantske rock albume na ovim prostorima. Zvonko Alač za Index

10.10. (19:00)

Rođen za suze

Stajčić: Auru posljednjeg koncerta gotovo je imao svaki njegov koncert u 42 godine djelovanja

Bio je jedinstven u svakom pogledu. Kao pjevač prijemčiv i polugluhom uhu, ali u srži bluzerski majstor fraziranja što će se tek s naknadnom pameću otkrivati. Karakterno, prilično zajeban tip, jer se iskalio u jednako zajebanim okolnostima. Doslovce rođen u blatu provincije, kako je i pjevao. S gubitničkim kartama u rukama znao je da mora potegnuti daleko više od svakog gradskog dječaka. Bio je skrojen na suprotnostima, jer provincije su općenito okrutne prema darovitima. Stvaralačka energija i radna etika bili su mu u startu suprotstavljeni mangupskim obrascima. Morao se probijati i kroz njih, jer priprost narod voli pajace i tu svojevrsnu dvojnost identiteta zadržao je do kraja. Zoran Stajčić za Ravno do dna

10.10. (09:00)

Samo stoj na svjetlu i doći će kraj tami...

In memoriam – Goran Bare: Sunce više ne izlazi…

20. rujna trebao je zatvoriti festival Modro i zeleno u Makarskoj, posvećen Milanu Mladenoviću, no pozlilo mu je i koncert je prekinut već tijekom prve pjesme. Bend je potom najavio dvomjesečnu stanku kako bi se Bare odmorio i oporavio. Ta stanka nikad nije završila. Posljednji put kad ga je publika vidjela u punoj snazi bilo je petnaestak dana ranije, 5. rujna, na Šalati, gdje je odsvirao svoj jedini zagrebački koncert ove godine i prvi nastup pod vedrim nebom u gradu nakon više od sedam godina. Da je to bio kraj, nitko te večeri nije mogao pomisliti. Bare nije bio velik zato što je prodavao arene, iako jest rasprodao. Bio je velik zato što je na hrvatskoj sceni bio najbliže onome što bismo drugdje zvali autentičnim glasom jedne generacije, pjevač koji nije razdvajao čovjeka na pozornici od čovjeka u životu… Muzika

  • Samo mjesec dana prije smrti Goran Bare u razgovoru za IN magazin otvoreno je govorio o svojem burnom životu, sreći, ljubavi i planovima
  • Baretov intervju za RTL 2016. godine: “Saborska prepucavanja gledao bih 24 sata”
  • Posljednja pjesma Gorana Bareta “Moja jedina“, objavljena u prosincu 2025., donijela je emotivnu poruku o ljubavi i bliskosti (Dnevnik)
  • Život obilježen tragedijama: Probudio se pored mrtve supruge, izgubio svaki kontakt sa sinom… (Nacional)
09.10. (17:34)

Teške boje...

Umro Goran Bare

Kako su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu. Njegovu karijeru obilježili su snažni koncertni nastupi, prepoznatljiv glas i beskompromisan pristup glazbi, ali i teške životne borbe o kojima je otvoreno govorio. Index

09.12.2025. (23:30)

Samo stoj na svjetlu, i doći će kraj tami...

Goran Bare objavio novi singl “Moja jedina”: blues najavu za album “Potop”

Nova stvar s kojom najavljuje novi album je snimljena s Majkama, u prepoznatljivoj blues atmosferi koja prati smjer njegovih posljednjih petnaest godina – manje rocka, više sirove emotivnosti i prostora u aranžmanu. Tekst je Bareov, a glazbu potpisuje s basistom Marijem Rašićem. Spot je sniman u Rijeci, dodajući melankoličan priobalni ugođaj. Iako je prošlo sedam godina od studijskog albuma Nuspojave, Bare se vraća u formi, svjestan očekivanja publike i komercijalnih partnera, ali i dalje vjeran introspektivnom, blues senzibilitetu. “Moja jedina” nudi emotivnu dubinu i povratak Bareu u njegovom autentičnom izdanju. Muzika

08.12.2025. (18:24)

Bare: Ja sam stalno, u neku ruku, zaljubljen. Bez ljubavi nema ništa

12.10.2025. (14:00)

Samo stoj na svjetlu, i doći će kraj tami...

Goran Bare & Majke u Boćarskom: Povezanost koja traje

Subota navečer u Boćarskom domu. Gužva na ulazu, više manje rasprodana priča, publika standardno – svih generacija. Sat i 45 minuta trajao je nastup, uz predah pred bis, bez slabih trenutaka. Otvorili su s “Rođen za suze”, a Bare je od prve sekunde u pokretu, zaigran, komunikativan, spreman na zajebanciju. Iskusan, provjereni bend s njim je radio ono što radi godinama – precizno, čvrsto, bez greške – rutinski posao… Muzika, Jutarnji, Ravno do dna

07.06.2025. (21:00)

Za svakoga po nešto, istinskog rock'n'rolla samo za neke

Bare i Majke još jednom dokazali da im nema ravnih po pitanju fundamentalnog blues rocka

Poluamfiteatarski prostor ispred pozornice netom prije koncerta bio je praktički potpuno prazan jer je većina ljudi sinoć došla “pogledati onu nadrobljenu budaletinu i videti na kaj on to liči”, a ne na koncert, pa se šačicu mlađahnih i malo starijih fanova i ljudi za koje se vidi da razumiju koncertne uzuse, a koji su se pozicionirali ispred stejdža, moglo nabrojati na prste jedne ruke. Ostali su se povukli pedesetak metara nazad, na sigurnu udaljenost linije štandova od kojih je jedan prije i za vrijeme koncerta sporadično i bez nekog pravog razloga, bljuvao i nekakve nefantastične vatre. Kad se izvođač nađe u kontekstu kojem niti najmanje ne pripada, to može biti izrazito oslobađajuće i motivirajuće. Bare je bio izrazito energičan, humorističan, zanimljiv i neobično nemiran, pa je čak gotovo u potpunosti zaboravio na svoj stolac koji je postao sastavni dio njegovih koncerata unazad nekoliko godina i umjesto toga suvereno fizički i psihički vladao cijelom pozornicom. Bilo je i incidenata, kažu na Ravno do dna.