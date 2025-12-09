Goran Bare objavio novi singl “Moja jedina”: blues najavu za album “Potop” - Monitor.hr
Samo stoj na svjetlu, i doći će kraj tami...

Goran Bare objavio novi singl “Moja jedina”: blues najavu za album “Potop”

Nova stvar s kojom najavljuje novi album je snimljena s Majkama, u prepoznatljivoj blues atmosferi koja prati smjer njegovih posljednjih petnaest godina – manje rocka, više sirove emotivnosti i prostora u aranžmanu. Tekst je Bareov, a glazbu potpisuje s basistom Marijem Rašićem. Spot je sniman u Rijeci, dodajući melankoličan priobalni ugođaj. Iako je prošlo sedam godina od studijskog albuma Nuspojave, Bare se vraća u formi, svjestan očekivanja publike i komercijalnih partnera, ali i dalje vjeran introspektivnom, blues senzibilitetu. “Moja jedina” nudi emotivnu dubinu i povratak Bareu u njegovom autentičnom izdanju. Muzika


Jučer (17:24)

Bare: Ja sam stalno, u neku ruku, zaljubljen. Bez ljubavi nema ništa

12.10. (14:00)

Samo stoj na svjetlu, i doći će kraj tami...

Goran Bare & Majke u Boćarskom: Povezanost koja traje

Subota navečer u Boćarskom domu. Gužva na ulazu, više manje rasprodana priča, publika standardno – svih generacija. Sat i 45 minuta trajao je nastup, uz predah pred bis, bez slabih trenutaka. Otvorili su s “Rođen za suze”, a Bare je od prve sekunde u pokretu, zaigran, komunikativan, spreman na zajebanciju. Iskusan, provjereni bend s njim je radio ono što radi godinama – precizno, čvrsto, bez greške – rutinski posao… Muzika, Jutarnji, Ravno do dna

07.06. (21:00)

Za svakoga po nešto, istinskog rock'n'rolla samo za neke

Bare i Majke još jednom dokazali da im nema ravnih po pitanju fundamentalnog blues rocka

Poluamfiteatarski prostor ispred pozornice netom prije koncerta bio je praktički potpuno prazan jer je većina ljudi sinoć došla “pogledati onu nadrobljenu budaletinu i videti na kaj on to liči”, a ne na koncert, pa se šačicu mlađahnih i malo starijih fanova i ljudi za koje se vidi da razumiju koncertne uzuse, a koji su se pozicionirali ispred stejdža, moglo nabrojati na prste jedne ruke. Ostali su se povukli pedesetak metara nazad, na sigurnu udaljenost linije štandova od kojih je jedan prije i za vrijeme koncerta sporadično i bez nekog pravog razloga, bljuvao i nekakve nefantastične vatre. Kad se izvođač nađe u kontekstu kojem niti najmanje ne pripada, to može biti izrazito oslobađajuće i motivirajuće. Bare je bio izrazito energičan, humorističan, zanimljiv i neobično nemiran, pa je čak gotovo u potpunosti zaboravio na svoj stolac koji je postao sastavni dio njegovih koncerata unazad nekoliko godina i umjesto toga suvereno fizički i psihički vladao cijelom pozornicom. Bilo je i incidenata, kažu na Ravno do dna.

21.11.2024. (14:30)

Dva dana teških boja

Goran Bare i Majke u Boogaloo-u s dva koncerta slave 40 godina

Bare će s Majkama, kroz dva live koncerta, danas i sutra obilježiti četrdeset godina karijere u zagrebačkom klubu Boogaloo. Miljenik domaće rock scene, koji svojim životom, pričom, stavovima i više od svega stvaralaštvom, zauzima veliko mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni, na zagrebačkim će koncertima izvoditi hitove poput „A ti još plačeš“, „Budi ponosan“, „Baretov blues“, „Ja sam budućnost“, „Mene ne zanima“, „Vrijeme je da se krene“, „Teške boje“ i još mnoge druge. Svi su upoznati s njegovim teškim životnim putom, tragedije koje su obilježile njegovo odrastanje i zreliju dob, mnogima su pak, izvor svijetla i utjehe. Večeras i sutra od 20 sati. Ima i temu na Forumu… Evo kako je izgledalo na velikom koncertu u Domu sportova prije dvije godine. Monitor

10.11.2024. (09:00)

Koncert

Goran Bare s Majkama slavi 40 godina karijere s dva koncerta u Boogaloou

Na veselje vjernih fanova, 21. i 22.11.2024. Goran Bare će s Majkama, kroz dva koncerta, obilježiti četrdeset godina karijere u zagrebačkom klubu Boogaloo. Miljenik domaće rock scene, koji svojim životom, pričom, stavovima i više od svega stvaralaštvom, zauzima veliko mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni, na zagrebačkim će koncertima izvoditi hitove poput „A ti još plačeš“, „Budi ponosan“, „Baretov blues“, „Ja sam budućnost“, „Mene ne zanima“, „Vrijeme je da se krene“, „Teške boje“ i još mnoge druge!

Bare već od ranih osamdesetih u rodnim Vinkovcima započinje glazbenu karijeru, a 1984. godine osniva bend Majke, koji vrlo brzo postaje prepoznat kao kvalitetan i autentičan bend. Sredinom osamdesetih održavaju prve važnije koncerte, u zagrebačkom Lapidariju i beogradskoj Akademiji, a 1987.godine snimaju i prvi promo materijal „Majke zauvijek“.

„Razum i bezumlje“, prvi je studijski album, koji snimaju 1990. godine. Iste godine domaći kritičari proglašavaju ga rock albumom godine. Početkom rata, originalne Majke se rastaju i više nikad ne sastanu. U to hektično doba, pod pseudonimom Hali Gali Halid, Bare snima samostalni mini album, koji donosi kontroverzne i legendarne hitove „Hajde da se drogiramo“ i „Mirela“.

Drugi studijski album „Razdor“, Majke snimaju 1992.godine te nakon njega još četiri albuma. 2000.godine Bare raspušta Majke i kreće u solo nastupe s pratećom grupom Plaćenici. Velikim povratničkim koncertom, na kojem snimaju i live album „Unplugged“, Majke 2008.godine potvrđuju ponovno ujedinjenje.

2011. godine objavljuju album „Teške boje“ za kojeg osvajaju šest nagrada i čak jedanaest nominacija za Porina. Isto se ponovilo i 2018.godine, kada su za posljednji studijski album“Nuspojave“ osvojili Porina za rock album godine.

Baretov izazovan životni put, tragedije koje su obilježile njegovo odrastanje i zreliju dob, nama ostalima su pak, izvor svijetla i utjehe. Baš poput omiljene kožne jakne, koju nosimo na sve i u svakoj prilici, ne gledajući tragove nošenja, slušamo i pratimo Bareta iznova i iznova jer nam pruža osjećaj poznatog, domaćeg i ugodnog. Osjećaj da nismo sami.

Ulaznice: Entrio 25 eura

25.06.2024. (21:00)

Radije čitajte, slušanje na vlastitu odgovornost

Hali Gali Halid – Vo-zdra: Heroinski narodnjak

Spoj, kako i sam Goran Bare navodi u popratnom tekstu nedavno objavljenog reizdanja, Sonic Youtha i Halida čak i u ideji je zvučao kao produkt pomaknutog uma ili kakve pijano-drogirane zajebancije, u svakom slučaju nečega što ne biste očekivali od vinkovačkog odgovora na Stoogese. Premda „Vo-zdra“ ima obilježja neformalnog, zafrkantskog izdanja, na njemu je bilo itekako zanimljivih glazbenih rješenja poput mračnih, potmulih riffova uvodne „Samo noćas da zaboravim tugu“ ili valjda najsirovijeg mogućeg blues rocka u „Samo za tebe“. „Mirela“ bi se bez zavijajućeg glasa lako mogla naći na repertoaru nekog od tih dana prilično brojnih noise bendova, ali i kakvog eksperimentalnijeg etno izvođača. Ravno do dna

23.12.2023. (21:00)

Da se parafrazira davnašnji stih Zabranjenog pušenja: „Bare je defakto umjetnik.“

Goran Bare i Majke u Areni Zagreb – rođen u blatu, stvoren za zvijezde

Na bini su bili Goran Bare i Majke i nastupali više od dva sata u formaciji, ‘scenariju’ i sa set listom s kakvima nastupaju, može se reći, bilo gdje. Dodatnom investicijom mogu se smatrati led ekrani, barski stolac za Bareta i tepih ispod njega. Sve drugo odradila je glazba, ili možda bolje reći: pjesme. Pa i u smislu gledanja na kulturu spektakla, Bare i Majke su ušli u onaj najviši dom, a to je da su same pjesme spektakl i Baretova pojavnost ti po koje je publika došla sinoć u najvećem broju. Bio je to karizmatik koji je svojim osjetom vodio publiku gdje je želio i to u savršenoj usklađenosti s bendom. S takvim Baretom na čelu, oni su isto isporučili vruću žeravicu od rock svirke. Arena je bila, što bi se reklo, popunjena zvukom, a Domaćinovićeva gitarska sola su parala zrak. Nije postojao niti jedan trenutak za sumnju tijekom večeri da se koncert s bendom i frontmenom takve magnitude upravo trebao održati u najvećem zagrebačkom zatvorenom prostoru. Ravno do dna

08.12.2023. (18:00)

Tamo negdje prije 30 godina, kad se činilo dda je rock n roll kod nas umro

Majke ‘Razdor’ – album za blještave korake nove

„Razdor“ je opasna i mračna ploča. Ona koja vas gurne duboko ispod površine, tamo zadrži, ali nakon nje izađete okupani nekom novom snagom za dalje, jer, eto, čujete neki glas kojem je gore nego vama. Glas koji krvari od dosade već na samom početku dok osjećate da vam moćni riff reže utrobu kako bi i tamo usadio taj impuls „momka iz proklete kuće“ (a tko se usred rata ne osjeća momkom iz proklete kuće, taj ima sasvim drugu vrstu problema u shvaćanja realnosti). Za tog „momka“ je životno sranje započelo još ’89-te i on se dobro osjeća samo kad je daleko od kuće i kad se ničega ne sjeća. Iskazano kroz naslove pjesama; „Krvarim od dosade“, „’89“ i „Dobro se osjećam“ predobar je niz za istjerati demone iz sebe, a ploča je tek krenula. Ravno do dna