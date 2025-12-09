Samo stoj na svjetlu, i doći će kraj tami...

Na veselje vjernih fanova, 21. i 22.11.2024. Goran Bare će s Majkama, kroz dva koncerta, obilježiti četrdeset godina karijere u zagrebačkom klubu Boogaloo. Miljenik domaće rock scene, koji svojim životom, pričom, stavovima i više od svega stvaralaštvom, zauzima veliko mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni, na zagrebačkim će koncertima izvoditi hitove poput „A ti još plačeš“, „Budi ponosan“, „Baretov blues“, „Ja sam budućnost“, „Mene ne zanima“, „Vrijeme je da se krene“, „Teške boje“ i još mnoge druge!

Bare već od ranih osamdesetih u rodnim Vinkovcima započinje glazbenu karijeru, a 1984. godine osniva bend Majke, koji vrlo brzo postaje prepoznat kao kvalitetan i autentičan bend. Sredinom osamdesetih održavaju prve važnije koncerte, u zagrebačkom Lapidariju i beogradskoj Akademiji, a 1987.godine snimaju i prvi promo materijal „Majke zauvijek“.

„Razum i bezumlje“, prvi je studijski album, koji snimaju 1990. godine. Iste godine domaći kritičari proglašavaju ga rock albumom godine. Početkom rata, originalne Majke se rastaju i više nikad ne sastanu. U to hektično doba, pod pseudonimom Hali Gali Halid, Bare snima samostalni mini album, koji donosi kontroverzne i legendarne hitove „Hajde da se drogiramo“ i „Mirela“.

Drugi studijski album „Razdor“, Majke snimaju 1992.godine te nakon njega još četiri albuma. 2000.godine Bare raspušta Majke i kreće u solo nastupe s pratećom grupom Plaćenici. Velikim povratničkim koncertom, na kojem snimaju i live album „Unplugged“, Majke 2008.godine potvrđuju ponovno ujedinjenje.

2011. godine objavljuju album „Teške boje“ za kojeg osvajaju šest nagrada i čak jedanaest nominacija za Porina. Isto se ponovilo i 2018.godine, kada su za posljednji studijski album“Nuspojave“ osvojili Porina za rock album godine.

Baretov izazovan životni put, tragedije koje su obilježile njegovo odrastanje i zreliju dob, nama ostalima su pak, izvor svijetla i utjehe. Baš poput omiljene kožne jakne, koju nosimo na sve i u svakoj prilici, ne gledajući tragove nošenja, slušamo i pratimo Bareta iznova i iznova jer nam pruža osjećaj poznatog, domaćeg i ugodnog. Osjećaj da nismo sami.

Ulaznice: Entrio 25 eura