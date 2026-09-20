Između dva ekstrema
Izborni potres u Njemačkoj: Teški porazi Merzovog CDU-a, AfD prvi na sjeveru, Ljevica osvojila Berlin
Nakon izbora u Berlinu i Mecklenburgu-Zapadnom Pomorju, njemački kancelar Friedrich Merz našao se pod snažnim pritiskom i pozivima na ostavku. U Berlinu uvjerljivo vodi Ljevica s 24,5 posto glasova, dok u Mecklenburgu-Zapadnom Pomorju trijumfira desni AfD s 37 posto, ostavivši SPD na drugom mjestu. Merzov CDU zabilježio je katastrofalne rezultate, pavši u Mecklenburgu na tek 5,5 posto te mu prijeti ispadanje iz parlamenta. Kancelar je priznao teške gubitke i najavio neophodne reforme, dok oporba već traži njegovu smjenu. Jutarnji, Index, DW