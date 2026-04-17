Mir, mir, mir, nitko nije kriv...
Izrael i Libanon postigli primirje, Trump tvrdi da je Iran pristao predati uranij
U ponoć je stupilo na snagu desetodnevno primirje između Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a. Dok Libanon slavi povratak raseljenih, Trump tvrdi da je Iran pristao predati obogaćeni uranij, najavljujući skori kraj rata. Ipak, situacija je napeta: SAD provodi globalnu pomorsku blokadu Irana, a Teheran prijeti potapanjem brodova u Hormuzu. Dok cijene nafte blago padaju, Europa strahuje od nestašice avionskog goriva, a Trump ulazi u bizarne verbalne okršaje s Papom. Index, Jutarnji
- Velika Britanija i Francuska danas će predsjedati sastankom saveznika o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. Kako je priopćio ured britanskog premijera, na sastanku se očekuje sudjelovanje oko 40 zemalja (tportal)