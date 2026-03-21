Hormuški tjesnac u novčaniku
Vujčić: Bliskoistočna kriza podiže inflaciju u Hrvatskoj
Guverner HNB-a na odlasku Boris Vujčić upozorio je da će eskalacija sukoba na Bliskom istoku i naftna kriza usporiti hrvatsko gospodarstvo te potaknuti rast cijena. Prema novim projekcijama, inflacija u Hrvatskoj mogla bi iznositi 4,6 posto, uz usporavanje rasta BDP-a na 2,6 posto. Slični scenariji predviđeni su i za eurozonu, gdje neizvjesnost oko isporuke energenata diktira tempo oporavka. Vujčić ističe da su daljnje prognoze podložne brzim promjenama, dok će eventualne Vladine mjere pomoći građanima morati biti privremene i precizno ciljane. tportal