All we are saying is give peace a chance...

Istraga, koju su proveli Guardian i izraelski časopisi +972 i Local Call, otkriva kako je Izrael vodio gotovo desetljeće dug tajni rat protiv suda. Zemlja je angažirala svoje obavještajne agencije da prate, hakiraju, vrše pritisak, blate i navodno prijete visokim dužnosnicima ICC-a u nastojanju da spriječe istrage suda. Zajednička istraga temelji se na intervjuima s više od dvadeset aktualnih i bivših izraelskih obavještajnih službenika i vladinih dužnosnika, visokih dužnosnika ICC-a, diplomata i odvjetnika upoznatih sa slučajem ICC-a (Međunarodni kazneni sud) i izraelskim naporima da ga potkopa. Optužbe za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, koje je glavni tužitelj Karim Khan iznio protiv Netanyahua i Gallanta, odnose se na osmomjesečni rat Izraela u Gazi, koji je, prema podacima zdravstvenih vlasti tog teritorija, ubio više od 35.000 ljudi. No, slučaj ICC-a priprema se već desetljećima. Index