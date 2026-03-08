Na Bliskom istoku ovih dana svatko dobiva svoju porciju
Sukob SAD-a, Izraela i Irana širi se regijom: napadi na zračne luke, baze i gradove
Sukob između SAD-a, Izraela i Irana ušao je u deveti dan uz intenzivne napade diljem Bliskog istoka. Izrael je pogodio iransku infrastrukturu, uključujući zračnu luku Mehrabad u Teheranu i više vojnih lokacija, dok Iran uzvraća balističkim projektilima i dronovima prema Izraelu i američkim bazama u regiji. Napadi su zabilježeni i u UAE-u, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Libanonu, gdje je Izrael gađao Hezbollah. Poginulo je više od tisuću civila u Iranu i nekoliko američkih vojnika. Sukob se širi i izvan regije, uz incidente u Azerbajdžanu, na Cipru i u Indijskom oceanu. Index
- Apokaliptične scene u Teheranu, Izrael pogodio skladišta nafte… pogođen hotel u Bejrutu, najmanje četvero mrtvih, Izrael tvrdi da je gađao zapovjednike Iranske revolucionarne garde (Index)