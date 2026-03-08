Na Bliskom istoku ovih dana svatko dobiva svoju porciju

Sukob SAD-a, Izraela i Irana širi se regijom: napadi na zračne luke, baze i gradove - Monitor.hr
Sukob SAD-a, Izraela i Irana širi se regijom: napadi na zračne luke, baze i gradove

Sukob između SAD-a, Izraela i Irana ušao je u deveti dan uz intenzivne napade diljem Bliskog istoka. Izrael je pogodio iransku infrastrukturu, uključujući zračnu luku Mehrabad u Teheranu i više vojnih lokacija, dok Iran uzvraća balističkim projektilima i dronovima prema Izraelu i američkim bazama u regiji. Napadi su zabilježeni i u UAE-u, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Libanonu, gdje je Izrael gađao Hezbollah. Poginulo je više od tisuću civila u Iranu i nekoliko američkih vojnika. Sukob se širi i izvan regije, uz incidente u Azerbajdžanu, na Cipru i u Indijskom oceanu. Index

  • Apokaliptične scene u Teheranu, Izrael pogodio skladišta nafte… pogođen hotel u Bejrutu, najmanje četvero mrtvih, Izrael tvrdi da je gađao zapovjednike Iranske revolucionarne garde (Index)

16.09.2025. (23:30)

All we are saying is give peace a chance...

Europska komisija predložila je ponovno uvođenje carina na izraelsku robu kao odgovor na rat u Gazi, EU pozvala Izrael da zaustavi ofenzivu

  • Tisuće obitelji pokušavaju pobjeći iz grada Gaze dok izraelska vojska provodi kopnenu operaciju kao dio svoje velike ofenzive usmjerene na zauzimanje grada (Index)
  • UN: Više od 10 tisuća djece u gradu Gazi treba liječenje akutne pothranjenosti (Index)
  • Plenković: Izraelska reakcija je bila pretjerana, politika koju mi zagovaramo jasna je politika koja će osigurati dva temeljna cilja u izraelsko-palestinskom sukobu, a to je da Palestinci dobiju svoju državu, a da Izrael dobije svoju sigurnost (Index)
  • Milanović: Izrael i njegovo vodstvo su itekako odgovorni za bestijalne ratne zločine (N1), ‘Već smo trebali priznati Palestinu. Ako se to dogodi, hoću priznanje hrvatskog parlamenta’ (Net)
  • Netanyahu želi da Izrael razvije svoju obrambenu industriju, otpornu na embarga (Index), Izrael se žali Von der Leyen, protive se planu sankcija Europske komisije: Nećemo se zastrašiti prijetnjama (tportal)
  • Netanyahu želi sastanak s Trumpom. Traži da bude odmah nakon njegova govora u UN-u (Index)
24.06.2025. (01:30)

Iran je napao američke baze u Kataru balističkim raketama, napadnuta baza i u Siriji

  • Trump: Zahvaljujem Iranu što nam je unaprijed dao obavijest o napadu – Ispaljeno je 14 projektila – 13 ih je oboreno, a 1 je ‘pušten’ (Index), Objavljene snimke iranskog napada na Katar: ‘Nebo je postalo bojno polje’ (tportal)
  • Trenuci panike u Dohi: Ostaci raketa padali na ceste i u dvorišta, ljudi bježali po shopping centru (Jutarnji)
  • Izraelski poziv visokorangiranom iranskom generalu: “Imate 12 sati za bijeg”- Cilj nazivanja je bio destabilizirati teokratski režim u Teheranu, tvrde upućeni u operaciju (Index)
  • Iranci: Kina i Rusija su nas izdale – zemlja želi da Putin učini više kako bi je podržao protiv Izraela i Sjedinjenih Država (Index)
  • Stručnjak za međunarodnu sigurnost: Amerikanci neće stati, meta je rušenje režima (tportal)
19.06.2025. (00:00)

Kako upropastiti posao rukovanjem i darom iz duty freeja

Bliski istok: poslovna prilika uz mirise tamjana i zamke kravate

Zbog nesigurnosti svjetske trgovine, arapski Bliski istok postaje sve zanimljivije tržište, iako poslovanje ondje traži strpljenje, kulturološku prilagodbu i lokalne partnere. Uspjeh ovisi o razumijevanju običaja – od izbjegavanja rukovanja sa ženama do darivanja bez alkohola i svinjetine. Hrvatske tvrtke poput Kraša, Podravke i Končara već su prisutne, a HGK aktivno podržava širenje. Ključ su personalizirani proizvodi, lokalni partneri i strpljivo građenje povjerenja. Jednom kad se vrata otvore, partnerstvo može biti dugoročno i vrlo unosno – ako ne donesete kravatu. Lider

16.06.2025. (11:00)

Od petka najmanje 19 mrtvih u Izraelu, Iran tvrdi da su kod njih poginule 224 osobe

  • Iranski mediji: Ajatolah Hamenei se skriva u bunkeru na sjeveru Teherana (Index), Trump navodno “zabranio” Izraelu da ubije ajatolaha, Netanyahu to opovrgava (Index)
  • Nakon izraelskih napada na Teheran, mnogi stanovnici pokušavaju napustiti grad i skloniti se u udaljenija područja (Index, Index)
  • Iranci probili moćnu izraelsku obranu. Izrael: Cijenu će platiti građani Teherana (Index), analitičar: Iranske rakete probijaju sve slojeve izraelske protuzračne obrane, teheranske snage mogu se pregrupirati čak i nakon što je Izrael ubio više vojnih zapovjednika u svom početnom napadu (Index)
  • Iranska Revolucionarna garda objavila je da je u posljednjem napadu na Izrael korištena nova metoda kojom su izraelski višeslojni obrambeni sustavi bili prisiljeni međusobno djelovati: “Natjerali smo ih da pucaju sami na sebe” (Index)
01.10.2024. (21:00)

Bliski istok ključa: Iran ispalio rakete na Izrael, odjekuju sirene, apeliraju stanovnicima da ostanu na sigurnom

  • Počeo napad! Iran lansirao stotinjak raketa na Izrael (tportal)
  • U noći Bejrutom odjekivale eksplozije, SAD i Izrael su upozorili Iran u slučaju da odgovori na napad (Večernji), Iranci navodno otkrili i vrijeme i veličinu napada (Jutarnji), libanonski premijer: ‘Ovo je najopasnije razdoblje u libanonskoj povijesti’ (Nacional)
  • Pet stvari koje do sada znamo o ofanzivi Izraela u Libanonu: operacija je trenutno ograničena na sela blizu granice, žele pomaknuti tampon-zonu dalje na sjever kako Hezbolah više ne bi mogao granatirati sjever Izraela, Hezbolah je zatečen snagom izraelske vojske, no ne zna se koliko su snažni, gađa se Bejrut jer je tamo Hezbolah jak, problem su i pogođeni civili (DW)
  • Izrael je u posljednjim danima proširio napade i na Hezbolah u Libanonu i hutiste u Jemenu. Uz Hamas, Hezbolah i Huti dio su iranske “Osovine otpora”, saveza islamističkih milicija koje obuhvaćaju Irak, Siriju, Libanon, Gazu i Jemen, piše CNN. (N1)
  • Nakon objave da Iran sprema raketni udar skočile cijene nafte (Index)
  • Koliko je jaka iranska, a koliko izraelska vojska – Iran na ljestvici Global Firepowera zauzima 14. mjesto. Izrael na istoj ljestvici zauzima 17. mjesto (Index)
  • Izraelci objavili kartu raketnih napada Hezbolaha na Izrael (X)
25.06.2024. (13:00)

Još jedan rat...

Galić: Netanyahu više nema opcija, kreće na Hezbolah

Iako premijer Izraela Netanyahu i dalje tvrdi da će se borbene operacije u Pojasu Gaze nastaviti do potpune eliminacije Hamasa, ni sam više u to ne vjeruje (ako je ikad vjerovao). S obzirom na to da IDF nije uspio osloboditi ni sve otete, “Operacija željezni mačevi” sve se više pretvara u vojnu, političku i ekonomsku katastrofu (izraelska ekonomija jako pati zbog nedostatka radne snage jer je mobilizirana, ali i mnogobrojnih Palestinaca koji su radili u Izraelu, i zbog nedolaska turista). I ovako ne baš omiljen premijer Netanyahu nema drugu opciju nego nastaviti ratovati. Izbori Netanyahu ne bi donijeli samo gubitak vlasti već i kraj političke karijere, a potencijalno i preseljenje u neki od izraelskih zatvora. Stoga ne čudi da ne želi ni čuti za mir jer ga samo rat drži na vlasti. Index

15.04.2024. (13:00)

Nije nam dovoljno i ovoliko sukoba

Postoji strah da se sukobi na Bliskom istoku prošire

  • Nakon iranskog napada ta je regija vrlo blizu ogromne katastrofe, Iranski napad predstavlja opasnu eskalaciju, ali istovremeno poboljšava diplomatsku poziciju Izraela, ugroženu odmazdom nad Palestincima. Iran je vjerojatno morao reagirati u vidu zakašnjele samoobrane zbog izraelskog napada na njihovu ambasadu u Damasku. Napad je u strateškom smislu ograničen, ali ne i u simboličnom. Međutim, širenje rata nikome nije u interesu. DW
  • Vojni analitičar: Ako se dogodi odgovor Izraela, to je korak do trećeg svjetskog rata (Index)
  • Biden kaže da SAD neće sudjelovati u protunapadu Izraela na Iran (Nacional)
  • Francuska jača sigurnost oko sinagoga i židovskih škola, Velika Britanija odvraća Izrael od protunapada, objavili fotografije štete od iranskih dronova i projektila, Rusi razgovarali s Irancima, Kinezi kritiziraju Izrael i ne spominju iranski napad, otkazuju se letovi za Izrael (Index)
04.11.2023. (21:00)

Dobrodošla diverzija za Ruse

Uloga Rusije u ratu na Bliskom istoku

Ruski politolog Konstantin Pačaljuk u razgovoru za Deutsche Welle navodi dva argumenta zašto, po njegovom mišljenju, rat na Bliskom istoku ide na ruku Vladimiru Putinu. Prvo, ruska propaganda može strašiti vlastito stanovništvo, u stilu: „Gledajte, svi nas optužuju da smo započeli rat u Ukrajini i da smo loši. Ali Izrael se ponaša još gore. A Amerika ne može ništa. I uskoro će cijeli Bliski istok gorjeti, a vi znate kolika to vatra može biti.” Rusija sada može pokazati svoju bliskost s islamskim svijetom. No, Moskva više nema zapaženog utjecaja u regiji: ni u Siriji, ni u Egiptu, ni u Iranu. Ostaje samo pokazati arapskom svijetu da u Rusiji živi mnogo muslimana i da svi podržavaju Palestince, pa makar Hamas – koji kao terorističku organizaciju vide ne samo Izrael, već i SAD, EU, Njemačka i druge države – ne treba poistovjećivati ​​s Palestincima. DW

26.10.2023. (15:00)

Samo da rata ne bude (onog velikog)

Bačva baruta Bliski istok: strah od velikog rata

Scenarij strave izgleda ovako: izraelska vojna akcija u Pojasu Gaze s kopnenim trupama pokreće lančanu reakciju nemira i nasilja u regiji. Kako napreduje, sve je više skupina i država uvučeno u spiralu nasilja, moguće čak i SAD i Rusija. Hamas računa na veliki broj ccivilnih žrtava, što bi moglo uvući Iran u sukob. Još uvijek nije krenula kopnena ofenziva Izraela u Pojas Gaze, a mnogi državnici, uključujući i Joea Bidena, nadaju se da do nje neće ni doći. Ona bi mogla pokrenuti lančanu reakciju, počevši s napadima Hezbollaha. Jedino je malo vjerojatan upliv Rusije, kojoj rat na Bliskom istoku odgovara zbog prebacivanja fokusa s rata u Ukrajini. DW

20.10.2023. (13:00)

Sad ti dokazuj

Bliski istok i pravila ratovanja po međunarodnom pravu

Izrael na Hamasov teror odgovara bombama, blokadom Pojasa Gaze, a možda i kopnenom ofenzivom. Što na to kaže međunarodno pravo – što je dozvoljeno i gdje počinju ratni zločini? Pravo Izraela na samoobranu od oružanog napada je nesporno, ali ona ima svoje granice. Sukobljene strane moraju činiti razliku između civila i boraca, između civilnih objekata i vojnih ciljeva. Ali, to samo znači da civili ili civilni objekti ne smiju svjesno biti meta napada. No, u Pojasu Gaze je gotovo nemoguće razlikovanje između civilnih i vojnih ciljeva, što je imperativ međunarodnog prava. Ako se Hamas stacionira u školama, džamijama i bolnicama i tamo ima svoje zapovjedne centre, onda su to legitimni vojni ciljevi. Zabranjuje se ciljano izgladnjivanje civilnog stanovništva. Evakuacija je legitimna, ali raseljavanje nije. DW