Naočale koje te ne čine pametnijim, koliko voajerom
Izraz ‘naočale za perverznjake’ australski rječnik proglasio kao riječ godine
Australski Macquarie Dictionary proglasio je izraz „pervert glasses“ (naočale za perverznjake) riječju 2026. godine. Taj pogrdni naziv za pametne naočale s ugrađenim kamerama i umjetnom inteligencijom, poput Metinih modela, odražava sve glasnije pozive na ograničavanje tehnologije koja omogućuje neovlašteno snimanje i narušava privatnost. Zbog sličnih zabrinutosti sudovi u Engleskoj i Walesu već su ih zabranili, a o zabrani razmišljaju i britanska kina. Uz ovaj izraz, ovogodišnjim izborima svjetskih rječnika dominirali su pojmovi vezani uz utjecaj umjetne inteligencije i digitalne kulture, poput izraza “nudify”, “agentic”, “digitalna demencija”, “human”, “mogging” i “maxxing”. tportal