Are we ready for a world where our data is exposed at a glance? @CaineArdayfio and I offer an answer to protect yourself here:https://t.co/LhxModhDpk pic.twitter.com/Oo35TxBNtD — AnhPhu Nguyen (@AnhPhuNguyen1) September 30, 2024



U demonstraciji objavljenoj na X-u (nekadašnjem Twitteru), dva studenta šeću kampusom Harvarda i stanicama podzemne željeznice i pitaju prolaznike imaju li o njima točne informacije: “Jeste li vi Betsy,” pita Ardayfio, a žena potvrđuje da se zaista tako zove. Studenti za Forbes kažu kako su slučajno dobili pristup pametnim naočalama Ray-Ban tvrtke Meta. Shvatili su da kombiniranjem naočala s različitim programima dolazi do zbunjujućih implikacija za privatnost. Korištenjem velikog jezičnog modela, čim bi se pojavilo lice neke osobe, mogli su pristupiti osobnim informacijama poput kućne adrese, telefonskih brojeva, čak i imena rodbine. Meta se nije oglasila, no upozorila je da se ljude ne snima bez dozvole. Forbes