Najgore ti je ispasti kratkovidan
Apple do kraja godine planira lansirati pametne naočale bez zaslona
Žele se fokusirati na glasovnu komunikaciju i kamere koje analiziraju okolinu. Iako ciljaju na golemo tržište korektivnih naočala, projekt nosi ogroman rizik. Za razliku od povijesnih uspjeha poput iPhonea, Apple ovdje ulazi kasno: Meta već bilježi milijunsku prodaju s Ray-Banom, a Google i Samsung spremaju Android XR alternative. Ključni problem je što proizvod potpuno ovisi o Siri; ako njezina nadogradnja umjetnom inteligencijom podbaci, naočale bi mogle završiti na Appleovoj listi neuspjeha uz Vision Pro i otkazani automobil Titan. Bug