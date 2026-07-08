Kulturni rat na nosu: Kako nas pametni uređaji pretvaraju u perverznjake i špijune - Monitor.hr
Danas (12:00)

Ne moraš se ni furati na Jamesa Bonda

Kulturni rat na nosu: Kako nas pametni uređaji pretvaraju u perverznjake i špijune

Testiranje novih Metinih pametnih naočala i AI prstenja Vocci izazvalo je lavinu zgražanja na društvenim mrežama, gdje korisnike optužuju za voajerizam. Iako tehnološki uređaji omogućuju praktično, “hands-free” snimanje videa i zvuka (što pomaže novinarima i osobama s invaliditetom), njihova diskretnost stvara opravdanu paniku oko privatnosti. Prolaznici ne znaju tko ima dobre namjere, a tehnološke tvrtke odbijaju ugraditi uočljivije signale snimanja kako ne bi narušile dizajn. Rezultat je “nosivo stanje nadzora” u kojem tehnologija napreduje, dok povjerenje u društvu ubrzano propada. Bug


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Pametne naočale postaju ozbiljni kandidati za nasljednike smartphonea

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24.10.2024. (23:00)

Modno osviješteni high tech špijun

Mogu li Metine Ray Ban naočale biti špijunski alat? Dva studenta su upecala privatne podatke


demonstraciji objavljenoj na X-u (nekadašnjem Twitteru), dva studenta šeću kampusom Harvarda i stanicama podzemne željeznice i pitaju prolaznike imaju li o njima točne informacije: “Jeste li vi Betsy,” pita Ardayfio, a žena potvrđuje da se zaista tako zove. Studenti za Forbes kažu kako su slučajno dobili pristup pametnim naočalama Ray-Ban tvrtke Meta. Shvatili su da kombiniranjem naočala s različitim programima dolazi do zbunjujućih implikacija za privatnost. Korištenjem velikog jezičnog modela, čim bi se pojavilo lice neke osobe, mogli su pristupiti osobnim informacijama poput kućne adrese, telefonskih brojeva, čak i imena rodbine. Meta se nije oglasila, no upozorila je da se ljude ne snima bez dozvole. Forbes

25.03.2022. (08:00)

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Pametne naočale Voicee za gluhe i nagluhe ispisuju govor poput filmskih podnaslova

Voicee je jedna od pobjedničkih poduzetničkih ideja koja je proizašla iz višemjesečnog programa za razvoj poslovnih ideja. Imale su pomalo neobičan početak jer one nisu nastale u nekoj optici, već su proizašle iz gaminga. Iako pametne naočale na tržištu već postoje, nisu naišli na izravnu konkurenciju koja svoj proizvod bazira na istoj tehnologiji kao što je njihova, odnosno koja razvija ili prodaje proizvod za istu ciljanu skupinu. Trenutno imaju potpuno funkcionalan prototip naočala. Iako se još uvijek susreću s nekim poteškoćama kao što su produljenje životnog vijeka baterije i slično, Voicee naočale su gotovo spremne za upotrebu. Netokracija

20.09.2019. (00:30)

Na vrh nosa - svrbi me svijet

Sljedeći Facebookov projekt – Orion, naočale za proširenu stvarnost

S takvim naočalama mogli bismo razgovarati, imale bi kameru za fotografiranje i prijenose uživo na društvenim mrežama te bi se unutar njih prikazivao sadržaj, razne obavijesti i slično. Dva su potencijalna načina upravljanja Orionom – prvo je putem glasovnog asistenta koji Facebook također razvija, a drugi je putem posebnog prstena koji će imati senzor pokreta te bi s gestama i pomicanjem prstena upravljali određenim opcijama naočala.

 