Ne moraš se ni furati na Jamesa Bonda
Kulturni rat na nosu: Kako nas pametni uređaji pretvaraju u perverznjake i špijune
Testiranje novih Metinih pametnih naočala i AI prstenja Vocci izazvalo je lavinu zgražanja na društvenim mrežama, gdje korisnike optužuju za voajerizam. Iako tehnološki uređaji omogućuju praktično, “hands-free” snimanje videa i zvuka (što pomaže novinarima i osobama s invaliditetom), njihova diskretnost stvara opravdanu paniku oko privatnosti. Prolaznici ne znaju tko ima dobre namjere, a tehnološke tvrtke odbijaju ugraditi uočljivije signale snimanja kako ne bi narušile dizajn. Rezultat je “nosivo stanje nadzora” u kojem tehnologija napreduje, dok povjerenje u društvu ubrzano propada. Bug