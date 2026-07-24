Spy gear, ali šik

Voicee je jedna od pobjedničkih poduzetničkih ideja koja je proizašla iz višemjesečnog programa za razvoj poslovnih ideja. Imale su pomalo neobičan početak jer one nisu nastale u nekoj optici, već su proizašle iz gaminga. Iako pametne naočale na tržištu već postoje, nisu naišli na izravnu konkurenciju koja svoj proizvod bazira na istoj tehnologiji kao što je njihova, odnosno koja razvija ili prodaje proizvod za istu ciljanu skupinu. Trenutno imaju potpuno funkcionalan prototip naočala. Iako se još uvijek susreću s nekim poteškoćama kao što su produljenje životnog vijeka baterije i slično, Voicee naočale su gotovo spremne za upotrebu. Netokracija