Spy gear, ali šik
Samsung predstavio pametne AI naočale s Android XR-om
Samsung je u suradnji s Googleom i Qualcommom predstavio prve AI pametne naočale temeljene na Android XR-u. Pokreće ih čip Snapdragon AR1 Gen 1, a dizajnirane su za svakodnevno korištenje u suradnji s modnim brendovima Gentle Monster i Warby Parker. Naočale nemaju klasični zaslon, već se oslanjaju na glasovne naredbe, dodirne površine i ugrađenu kameru. Zahvaljujući integraciji AI asistenta Gemini, uređaj u stvarnom vremenu analizira okolinu, sažima poruke, prevodi razgovore te nudi navigaciju i prepoznavanje objekata. Cijena i datum početka prodaje još nisu objavljeni. Bug