Autsajder koji krši sve konvencije dobiva ono što zaslužuje zahvaljujući - staromodnom seks skandalu

Donald Trump već godinama predstavlja akutnu opasnost za američku republiku. Propuštene su dvije prilike kada je on jednom zauvijek mogao biti uklonjen iz politike. U oba slučaja mogućih impichmenta, koji bi ga trajno onemogućili da obavlja javnu funkciju, to su spriječili njegovi vjerni republikanci. Bez obzira na to što govorili demokrati ili što učinio demokratski okružni tužitelj, republikanski odgovor bit će glasan i otrovan. Trump je tzv. osvetu postavio u samo središte svoje agende. Predstavljanje demokratskih procesa kao mehanizma osvete političkim protivnicima je krajnje opasno i demokrati nemaju pravi odgovor na to. Trump je već počeo monetizirati optužnicu protiv sebe na isti način na koji je profitirao od svojih laži o rezultatima posljednjih izbora. Autoritarni populistički lideri širom svijeta otkrili su da zajednički doživljaj nepravde i stvaranje osjećaja žrtve u zajednici potiču solidarnost s vođom. Peščanik