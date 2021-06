Pandemija bi mogla potrajati

Do 25. lipnja u Hrvatskoj je potpuno cijepljeno tek oko 30% odraslog stanovništva, odnosno oko 25% ukupnog, dok je za kolektivni imunitet potrebna prokuženost od 85% posto ukupne populacije. Kad se uzme u obzir najavljeni cilj vlade da se do 1. srpnja procijepi oko 50% stanovništva, možemo reći već sada da se radi o podbačaju. Za početak treba podsjetiti da je za stjecanje kolektivnog imuniteta dovoljnog za zaustavljanje covida-19 potrebna prokuženost ukupne populacije od 70% do 85%. No kako se javljaju nove, sve zaraznije varijante, taj bi postotak mogao još rasti, piše Nenad Jarić Dauenhauer za Index.