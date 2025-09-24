Kad vinil susretne saksofon – Zagreb dobiva klupski šušur u Tvornici

Najdugovječniji hrvatski jazz festival JazzHR ove jeseni obilježava 35. izdanje u Tvornici kulture, pod umjetničkim vodstvom Borne Šercara. Program spaja afirmirane i mlade glazbenike, naglašava domaće autore i donosi novosti poput DJ vinyl sessiona koji produžuju atmosferu koncerata. Šercar ističe važnost povezivanja generacija, podršku autorskim projektima te potrebu za većim brojem jazz klubova u Hrvatskoj. Festival tako postaje platforma za razmjenu iskustava, eksperiment i reinterpretaciju tradicije u suvremenom jazz kontekstu. Od od 22. do 24. rujna (dakle, još danas)… tportal