Da udružimo snage

Jučer smo objavili anketu u kojoj smo vas pitali kolika bi vam trebala biti plaća za normalan život na koju je do pisanja teksta odgovorilo 16.550 ljudi. Među ponuđenim odgovorima najviše vas je, čak 34 posto, odgovorilo da bi vam bilo dovoljno 2000 eura. Odmah nakon toga je iznos od 1600 eura, za što je glasalo 27 posto anketiranih, dok se na trećem mjestu našla plaća od 1300 eura, koju je odabralo 18 posto ljudi. Maksimalnu ponudu od minimalno 5000 eura mjesečno za normalan život treba samo pet posto anketiranih. Dnevnik