Da udružimo snage

Je li 1500 € dovoljno za dostojanstven život? Ljubo Jurčić: 'Ne! Moramo se ženiti' - Monitor.hr
Je li 1500 € dovoljno za dostojanstven život? Ljubo Jurčić: ‘Ne! Moramo se ženiti’

Za komotan život trebalo bi nam oko 2200 do 2500 eura, dok se ispod toga također može, ali sa strepnjom kod plaćanja svih računa i troškova, dakle stan, hrana, prijevoz, mobitel, internet, tv i ostalo. Prosječna plaća od 1500 eura prema toj računici nije više dovoljno za život u Zagrebu. Prema nekoj okvirnoj računici ekipe iz RTL-a, za četveročlanu obitelj potrebno je oko 4200 eura. Prema ekonomistu Ljubi Jurčiću, potrebno se izboriti za barem dvije plaće, a to je najlakše učiniti – uparivanjem, odnosno zajedničkim životom. No, dok plaće nisu dovoljne, potrošnja građana u trgovinama i uslugama – ne pada.


