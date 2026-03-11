Da udružimo snage
Je li 1500 € dovoljno za dostojanstven život? Ljubo Jurčić: ‘Ne! Moramo se ženiti’
Za komotan život trebalo bi nam oko 2200 do 2500 eura, dok se ispod toga također može, ali sa strepnjom kod plaćanja svih računa i troškova, dakle stan, hrana, prijevoz, mobitel, internet, tv i ostalo. Prosječna plaća od 1500 eura prema toj računici nije više dovoljno za život u Zagrebu. Prema nekoj okvirnoj računici ekipe iz RTL-a, za četveročlanu obitelj potrebno je oko 4200 eura. Prema ekonomistu Ljubi Jurčiću, potrebno se izboriti za barem dvije plaće, a to je najlakše učiniti – uparivanjem, odnosno zajedničkim životom. No, dok plaće nisu dovoljne, potrošnja građana u trgovinama i uslugama – ne pada.