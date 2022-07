Stari most u Sisku mnogi smatraju najljepšim mostom u Hrvatskoj

Budući da sam prošle godine u listopadu akreditiran za Hrvatsku, došao sam uspostaviti kontakte sa svim relevantnim članovima parlamenta, Vlade, političkih stranaka i organizacija civilnog društva i predstaviti im našu poziciju u vezi palestinsko-izraelskog sukoba, kao i naša očekivanja od Hrvatske. S ministrom vanjskih poslova imao sam otvoren razgovor i on me uvjerio da je pozicija Hrvatske u skladu s onom Europske unije, tj. da podržava rješenje s dvije države i da će se zalagati za pregovore u tom smjeru. Ako Hrvatska zaista podržava rješenje s dvije države, nije pošteno da se to priznanje odnosi samo na jednu pa zato od Hrvatske tražimo da prizna palestinsku državu. Sugovornike sam brifirao i o situaciji na terenu koja je takva da vrlo lako može eskalirati u nasilje većih razmjera jer računica Izraela glasi: što više teritorija sa što manje Palestinaca na tom teritoriju, a ne zajednička država. Novosti