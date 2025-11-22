Od industrijskog pogona do pogona kulture
Jedinstvo na Trnju: od tvornice do centra urbane kulture
Omladinska tvornica Jedinstvo u Zagrebu, otvorena 1966. kao Institut za procesnu tehniku, danas je simbol nezavisne kulture. Nakon raspada Jugoslavije i privatizacije, prostor je preuređen u kulturni centar. U zgradi djeluju klub Močvara, Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade – te Parainstitut Damira Bartola Inđoša. Pogon nudi radionice i programe za mlade, dok Močvara već 25 godina organizira koncerte, kazališne predstave i festivale. Parainstitut se fokusira na ekstremno muzičko kazalište. Najavljena je rekonstrukcija zgrade, čime će prostor biti dodatno prilagođen kulturnim potrebama. Dubravko Grakalić za Index