Sajam koji je nekad prodavao budućnost, a danas jedva iznajmi sadašnjost
Zagrebački velesajam – nekadašnji prozor svijeta uz Savu
Zagrebački velesajam, utemeljen 1909. kao Zagrebački zbor, razvio se u jedan od najvećih svjetskih sajmova i ključni međunarodni izlog Jugoslavije. Od 1956. djeluje na južnoj obali Save, na prostoru koji su oblikovali vrhunski domaći i strani arhitekti. U “zlatnom dobu” šezdesetih do osamdesetih bio je simbol modernizacije, gospodarskog razvoja i globalnih kontakata. Danas se ondje održavaju specijalizirani sajmovi, dio prostora služi kao skladište, a više paviljona je zaštićeno kao kulturno dobro, podsjećajući na vrijeme kad je Novi Zagreb bio svjetska pozornica. Dubravko Grakalić s još jednom nostalgičnom pričom za Index.