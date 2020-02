Evo, kod mene u kući te je prevruće te je prohladno!

MacKenzie Bezos, bivša supruga Jeffa Bezosa, zadržat će 25% udjela u Amazonu, što trenutno vrijedi 36 milijardi dolara, dok će njemu prepustiti 75% njihova udjela u tvrtki i sva glasačka prava. MacKenzie Bezos također će se odreći svih svojih interesa u listu The Washington Post i raketnoj kompaniji Blue Origin, čega je on vlasnik. On joj se zahvalio na “potpori i ljubaznosti”.