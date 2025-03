Slučajni heroj

Novinar koji je slučajno ubačen u Signal chat grupu glavešina iz SAD-a koji su diskutirali o vojnim akcijama na Bliskom istoku glavni je urednik The Atlantica od 2016. Prošao je put od izraelskog vojnika do jednog od najutjecajnijih američkih novinara. Karijeru je gradio kroz izvještavanje o Bliskom istoku i Africi, a bio je i kolumnist Jerusalem Posta. Nekad zagovornik invazije na Irak, kasnije je priznao zabludu. Postao je trn u oku Trumpovih pristaša zbog otkrivanja skandala vezanih uz bivšeg predsjednika. Poznat je po intervjuima s islamistima i istraživačkom radu o Hezbollahu. Njegova uloga u The Atlanticu često ga stavlja u središte političkih oluja – i u unakrsnu vatru kritičara. tportal