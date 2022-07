Država maćeha i perverzije hrvatskog birokratskog uma

Neobična vist koja je prva zazunzila došla je iz znanstevnoga kruga: na puntu Marjana stručnjaci Oceanografskoga instituta u more su pustili iz jednoga sića “više stotina tisuća ličinki hobotnica”. Ma di su sve stale u oni mali sić sa slike? Naravski malešne su, ali šta ovo oće reć. Stotine iljada ubotnica! Oće li to izist sve oko sebe, a kad pomore sve žbirce, školjke i ribice, navalit će na kupače. Je li ovo neka hororična budućnost? Poznato je da je ubotnica jedna od najinteligentnijih bića na zemlji, ko će jon uteć kad se raskoti, neš ti konkurence u ljudima? Odma san pomislija: biće hoba na Peškariji! Kad sve ovo nareste, Splićani će gucat ubotnice ka tuljani srdele. Znanstvenici kažu da u prirodi priživi tek jedan posto ovih malih svemiraca pa su ovi najteži dio njihova odrastanja meštri s Instituta odgojili u sićima, ranili ih i dojili, pa prije nego šta su ih kacali u more – genotipizirali ih mikrosatelitnim biljezima. Ne pitajte mene kako. Vajat će dobro pazit kad je utirate ipod peke ili nafetate za salatu da ne ugrizete u mikro-biljeg. Moglo bi van prisist. Slobodna