Štemer i Svileni

Bivši novinar EPH spustio se na koljena. “Gazda…” protisnuo je kao vjernik božje ime. Bolje sam se u tami zagledao u čovjeka u lovačkom odijelu i shvatio da je to Ivica Todorić. Došlo je do neugodne situacije. Todorić nas je počeo optuživat da nas je u njegovo tajno skrovište sigurno poslala zloglasna skupina Borg. Kiki ga je uvjeravao da nismo. “Mi smo se ovdje kao klinci stalno igrali… Mislili smo da je ovo napuštena kućica.” Onda se pozvao na svoje roditelje, ugledne ljude s Vrhovca. Ispostavilo se da Todorić poznaje Kikijeve starce, čak su jednom bili na večeri kod Todorićeve kćeri Ive. Todorić je postao puno ljubazniji prema nama. Iz razgovora s njim shvatili smo da ovaj vinograd i kućica pripadaju njemu. “Ma, ovaj moj prijatelj…” pokazao je Kiki na mene. ‘’On je pisac i kolumnist u Nacionalu. Kao zaslužnom piscu Bandić mu je dao stan od Grada, a onda su ga ovi iz Možemo! izbacili iz tog stana. I sad nema gdje stanovat. Pa sam mislio da bi ovdje mogao stanovat za prvu ruku.” “Pisac? Mi smo nekad u Agrokoru itekako njegovali književnost, uveli smo one puku dostupne knjige za 19 kuna”, sjetno se prisjetio Todorić. “Da, tim knjigama ste itekako opismenili Hrvate, sjećam se, prodavale su se na policama s parizerom”, udvorno ću. Nacional