Mimo svih estetskih i moralnih prosudbi

Nadrealisti zaziru od društveno angažirane umjetnosti. Društveno angažirana umjetnost uvijek je, u svakom vremenu i u svim oblicima snažno oponašateljska, često sitnorealistična i poučna, te je određena zahtjevima odabrane ideologije. Sve to je suprotno ideji nadrealista o umjetnosti nadstvarnosti. Kada se Let 3 pokušava interpretirati kao angažirani junak našeg doba, čini se upravo ono što su činili komunistički komesari u Sovjetskom Savezu, a bogme i u Jugoslaviji sve do njezina konačnog nestanka, u svojim pokušajima da nadrealizam pretvore u realizam, i da ga svedu na razinu svoje bijedne i ograničene mašte. Nije Staljin ubio Harmsa zato što je bio paranoično uvjeren da Harms naokolo šalje tajne antisovjetske i kontrarevolucionarne poruke. Ubio ga je zato što je Harms otkrio nedirnuti prostor slobode. Miljenko Jergović za svoj blog.