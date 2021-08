Građanska (ne)kultura

Živo me interesuje kojoj li je to majci svetosavske invencije – a legion im je ime – palo na pamet da patrijarha Porfirija nagovori da se digitalizuje i otvori nalog na Instagramu. Što je promptno i učinjeno, a patrijarh je do trenutka slanja ovog teksta u štampu već bio sakupio 8.300 „pratilaca“, and counting. Šta je sledeće? Fejsbuk? Nalog na Tviteru? Tiktok? Linkedin? Držim da SPC vapi za modernizacijom – i nastaviće da vapi, jer je stvar beznadežna – ali digitalizacija, instagramizacija i tviterizacija nemaju nikakve veze s modernizacijom, one su sunovrat pisma i pismenosti, elektronska forma idolatrije, „zagađenje svetlosti“ i još štošta. Tupoumno je obrazloženje da će se patrijarh preko Instagrama „približiti mladima“. Pre će biti da su majke svetosavske invencije podlegle zloduhu populizma pa gledaju kako da na sve načine – uključujući i digitalne – Porfirija inaugurišu u „patrijarha svih Srba“, kao što Vulin – uspešnije od pridvornih patrijaršijskih parazita – Vučića proglašava predsednikom svih Srba. Svetislav Basara se u novoj kolumni na svoj način zgraža nad činjenicom da si je Porfirije otvorio Instagram.