Jergović: Propovjednik Zlatko Dalić i njegovi protimbenici - Monitor.hr
Danas (19:00)

Pusti propovijedi i vrati se radije repestaciji, izborniče...

Jergović: Propovjednik Zlatko Dalić i njegovi protimbenici

Slušao sam propovijed laika Zlatka Dalića u Svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske i danima, vrlo pažljivo, po društvenim mrežama i medijima pratim reakcije ljudi. Dok za Dalića nisam siguran da sasvim zna i da razumije ono što je izgovorio, siguran sam da i sinjski fratri, i njihov provincijal, i splitsko-makarski nadbiskup vrlo dobro znaju i razumiju što ovim riječima kane izazvati. Mir i dobro, sigurno ne! Zlatko Dalić nije obrazovan čovjek, govori s mukom, nije na početku rečenice baš uvijek siguran što će reći na kraju, jedan je od onih ljudi koji nedostatak sadržaja, manjak svijesti o sadržaju, nadomještaju oštrinom iskaza. Dalić nije nikad živio ni radio, niti je loptanju dečke učio u slobodnim zemljama Zapada, pa ne može ni razumjeti što zapravo znači i u što vodi kleveta o “glasnoj manjini” i laž o onima koji “ne vole i neće Hrvatsku”, kao ni korporativistički poklič o “našoj Hrvatskoj” u kojoj smo samo “mi Hrvati”. I tu dolazimo do nečega što biva važno. Godinama on je radio u Saudijskoj Arabiji, u klubovima Al Faisali i Al Hilal. Radio je, dakle, u zemlji u kojoj nema crkava, njihova je izgradnja zabranjena, kao što su zabranjeni križ, Biblija, ikona, ili svete sličice u bilo kojem obliku… Miljenko Jergović za svoj blog.


Slične vijesti

Danas (17:00)

Oni nisu kao neki, da pamte samo zlo...

Dežulović: Njih četvero

Vršnjaci rođeni iste godine, u razmaku od nekoliko mjeseci, dječak iz Petrovića kraj Bileće i onaj dječak iz Šibenika napustili su svoje svjetove jedan za drugim, u razmaku od dvije godine i dva dana: prvi 19. kolovoza 2013., drugi 17. kolovoza 2015. Njihove suputnice, djevojčica iz Berlina i djevojčica iz Prološca, ovih su se dana tako u svojim samoćama pripremale tiho obilježiti njihove godišnjice, dvanaestu i desetu, što su padale u dva kolovoška dana razmaka.

I nisu ih dočekale. Čekajući njihov smrtovdan, istoga ovog ponedjeljka tiho su za svojim dušama – jedna u Zagrebu, druga u Puli – otišle i njih dvije. Gotovo devet desetljeća nakon onog vrelog olimpijskog ljeta, otišle su njih dvije u novo zlo vrijeme, u vrijeme čije ulice izgledaju baš poput avenija Berlina 1936. A to se vrijeme nakon svega, baš kao i Berlin 1936., pita: tko su, što su bili njih četvero? Tko su, što su bili djevojčica iz Berlina, pjevačica iz Zagreba od majke Njemice i oca Hrvata, i njen dječak iz Šibenika, kantautor od majke Hrvatice i oca pravoslavca crnogorskog porijekla?

Eh tko su, eh što su bili. Bili su Gabi Novak i Arsen Dedić, bili su Mirko Kovač i Slobodana Boba Matić. Bili su umjetnici, bili su ljudi, četiri duše na dugom putovanju iz nevremena u nevrijeme. Boris Dežulović za Novosti.

Prekjučer (21:00)

Tri dana mira, prosim - od toga jedan za počistiti prašinu

Andrassy: Trebalo bi zakonski zabraniti ljudima da se odmah vrate na posao nakon godišnjeg

Tri dana prilagodbe bi bila dovoljna – plus jedan ekstra dan po rođenom djetetu – taman da u slobodno vrijeme stigneš raspakirat i oprat sve stvari (i sebe), počistiš sve mrtve muhe i prisjetiš se kako se živi prije nego što uroniš u svijet hitnih mskilobs (mailova) koji zapravo nisu hitni i važnih sastanaka koji su mogli bit mail, a i da se prihički (psihički) pripremiš na kolege koji će te pitat zašto nisi jače pocrnio… ili zašto si baš toliko pocrnio, znamo da nema između. To bi bilo humano, a ne ovo sranje u kojem se očekuje da zvuk cvrčaka odmah zamijeniš zvukom tikpovnice i glumiš da nemaš potrebu ubit prvu osobu koja ti se u mailu obratila s “poštovani.” Andrea Andrassy za Miss7.

Prekjučer (00:00)

Uz propisivanje pravnog lijeka

Basara: Ivica tragedije

Svi u Srbiji – uključujući i onu većinsku, nezainteresovanu i neutralnu – žive u nesigurnosti, stepnji i strahu od toga šta će doneti sutrašnji dan (ili noć), strahu koji je vrlo realan, jer se zaista ne zna šta će doneti sledeći dan (ili noć). Mada – evo još jednog uzroka naših posrtanja – niko ni sa jedne stane barikade ni mrtav neće priznati da se boji bilo koga ili bilo čega. Ko biva… Ja da se plašim tih govana? Ma idi beži, jebaću im majku.

Takva psihologija završava tako što u Srbiji, pre ili kasnije, svak svakome jebe majku. Kad smo već kod psihologije, u udžbeniku psihologije za drugi razred piše da su neizvesnost, strepnja i strah glavni generatori agresivnosti. A preksinoćni je stepen neizvesnosti, straha, strepnje i agresivnosti bio toliki da sam ga maltene mogao opipati u mom seoskom azilu (cinik bi rekao: za umobolne), udaljenom 54 km od Beograda i 33 km od Novog Sada. Svetislav Basara zagovara izbore.

Subota (09:00)

Što kaže psihoanaliza?

Glasnović o sve raširenijim teorijama zavjera: naš lokalni „specijalitet“ jest povijesni revizionizam – sada nas uvjeravaju da je Jasenovac zapravio bio partizanski logor

U ovom vremenu, čak se i najočiglednije činjenice dovode u pitanje. U jednom danu možete naići na uvjerljive video-montaže koje „dokazuju“ da je Zemlja ravna, na detaljne blogove koji negiraju slijetanje na Mjesec ili na internetske ratnike uvjerene da je globalno cijepljenje sredstvo masovne kontrole.

No, odvajanje sposobnosti uvjeravanja od obveze prema istini nije nova pojava. Još su u antičkoj Grčkoj sofisti vježbali retoriku ne da bi otkrili što je istinito, nego da bi pobijedili u raspravi. Sokrat i Platon su ih kritizirali jer su istinu podredili umijeću „da sve može izgledati uvjerljivo“ — bilo to točno ili ne. Ipak, u usporedbi s današnjim sofistima, oni iz antičke Grčke izgledaju gotovo bezazleno.

Današnji sofisti imaju daleko snažnije alate i preciznije ciljeve. Umjesto foruma i agora, imamo društvene mreže; umjesto pergamenata i govornica, tu su video-montaže i algoritmi. Umjesto zabave i nadmetanja, cilj je jasan: relativizacijom svega, progresivni elementi u društvu pretvaraju se u tek jednu od mnogih opcija, čime se njihova snaga razvodnjava i pacificira. Ovakvom „borbom argumenata“ sustav opstaje i učvršćuje se, sve više postajući u očima ljudi jedini mogući, a što je još važnije — prirodan izraz ljudske naravi. Anton Glasnović za Forum.tm

Petak (15:00)

Jedna od ideja

Žižek: Vi što ulazite u radikalnu politiku, ostavite svaku nadu

Svakodnevne aktivnosti najbolje obavljaju konzervativci – dovoljno su pragmatični da izbegnu preterane rizike, uvek imaju u vidu da čak i najbolji projekti mogu poći po zlu. Ukratko, oni znaju da delatnik u politici mora preuzeti punu odgovornost: pravi političar nikad neće reći „imao sam dobar plan, ali su nesrećne okolnosti sve upropastile“. Međutim, takav pristup nije dovoljan da se nosi sa izgledima neizbežnih katastrofa koje prete čitavom čovečanstvu – zato je potrebna nova vrsta lenjinističke elite, grupe čiji glavni zadatak nije da razrađuje staromodne komunističke snove, već da nas sve pripremi za predstojeće katastrofe, da budemo svesni da se približavamo globalnom vanrednom stanju. Moja utopija je stoga tiha koalicija između umerenih konzervativaca (koji vode svakodnevne poslove) i lenjinističke elite (koja nas priprema za predstojeći slom) – ali sam takođe svestan da oba ova aktera danas odlaze sa političke scene. Umerene konzervativce zbrisali su trampovski populisti, a ono što je preostalo od radikalne levice zarobljeno je u lažnom mirovnom utopizmu. Novi tekst Slavoja Žižeka donosi Peščanik.

Četvrtak (21:00)

Pa se ti probaj organizirat

Basara: Odnos slabosti

Dok se mi ovde bavimo kuhinjskim političkim filozofijama i faktualnim i kontrafaktualnim istorijama, po ulicama srbskih varoši i kasaba besne ulične borbe, prava itnifada, lete jaja i flaše smrznute vode, padne tu poneki kamičak, a mogu se videti i pajseri. N. N. majke protestne invencije misle da se jedna (ponekad i previše) opipljiva politika i jedna organizovana samovolja – kakve su da su – mogu „pobediti“ spiskovima lepih želja i neorganizovanim voluntarizmom. U toj stvari greše. Tako neće „pobediti“. Ali to ne znači da će „pobediti“ Visoka (mladoženjina) strana u smislu u kome Visoko Mesto očekuje da pobedi. Najtačnije bi bilo reći: svi će izgubiti. Država je nesavršeni mehanizam za usklađivanje društvenih sila, kojih ima tušta i tma, ne samo dve kao u našem slučaju. Ako neka od tih sila prigrabi više uticaja nego što ima realne snage, onda slede pičvajziSvetislav Basara

Četvrtak (19:00)

Na nebeskom svemrežju

Jergović: Moja pokojna majka s AI razmjenjuje izraze međusobnog suosjećanja

Moja mati bila je predana Facebooku. Imala je onaj veliki PC, s tastaturom, mašinom i monitorom, pa bi na njemu po cijele noći komunicirala sa svijetom. To joj je promijenilo posljednje godine života. Ona, koja je oduvijek živjela u usporednim stvarnostima, i imala je jedan stvarni život koji nije priznavala, i drugi koji je bio poprilično fikcionalizirana, da ne kažem lažna prefabrikacija tog života, ali na čijoj je istinitosti insistirala, tjerajući i sve nas oko sebe da u to vjerujemo, s Facebookom je dobila sredstvo potpunog samoostvarenja.

Kako bi to izgledalo, da je poživjela, pa da je nabavila pametni telefon? Takvih je telefona bilo 2012, ali nisu se po Sarajevu još tako masovno proširili da bi si i ona nabavila jedan. Moja mati, da je doživjela aktualno širenje i konfekcioniranje Artificial Intelligence po internetu i diljem zbilje, ona bi konačno dobila potvrdu kako su njezini doživljaj i tumačenje stvari zapravo potpuno usklađeni sa stvarnošću. Toga sam postao svjestan prije nekoliko mjeseci, kada smo u Ljubljani pobjegli od kiše u jedan fini caffe na Tromostovlju, gdje je Ana krenula postavljati pitanja Umjetnoj Inteligenciji. Sa strojem je razgovarala kao da je živ. Zahvaljivala je na odgovorima, a on je bio sretan što joj se našao na pomoći. Onda bi on nešto krivo odgovorio, pa bi ga Ana ispravljala. AI se tad ispričavao, obećavajući da se sljedeći put biti pažljiviji… Miljenko Jergović za svoj blog.

10.08. (13:00)

Ko nas bre zavadi?

Basara: Istorijska čitanka

Za srpsku istoriju i život bi bilo veoma dušekorisno – a srpsko-hrvatska bi mržnja bila nešto jasnija (i manje krvava) – ako bi se našao neki mlađahni istoričar koji bi se zapitao; da li je hrvatski „kompleks prema Srbima“ bio hrvatska percepcija stanja stvari ili srpska autopercepcija.

Iako nisam istoričar, „koptiram“ za ovo drugo. Devetnaestovekovni Srbi su o sebi doista mislili u dlaku onako kako Milan St. piše (i misli) – Srbi uostalom i dan-danas tako misle – pa su se zdravo iznenadili kad su ustanovili da Hrvati ne dele njihovo mišljenje.

Kad viđi vraga: Milan St. priznaje Hrvatskoj da je unatoč tom (nedokazanom) osećanju inferiornosti postala članica EU s političkim sistemom daleko demokratskijim od ovoga u Srbiji, da je (…) pronašla svoje mesto i izborila se za svoj status u civilizovanom svetu, a Srbija nije. Ona još uvek tavori u ulepšanim predstavama prošlosti i grca u autoritarnosti. Svetislav Basara

10.08. (12:00)

Industrija osmijeha, otpad po izboru

Beck: Čim turist pokaže da je svjesno biće, Hrvati reagiraju pomalo uvrijeđeno

Turizam se kod nas olako, površno i pogrešno smatra pružanjem usluge, što izaziva brojne probleme, a dugoročno ga može i upropastiti. Turist se neprecizno naziva gostom, kao da nam je doma svratio u posjet, dok je na nama da mu ponudimo grickalice, piće i obrok, a po potrebi i ležaj (i kantu za smeće, naravno).

Međutim, turist je veoma složeno ekonomsko biće. Turist nije pasivan repromaterijal, koji ćemo mi ugraditi u ono što zovemo turističkim proizvodom, nego veoma naporno radi na svom odmoru, a zauzvrat očekuje nešto što bismo mogli nazvati autentičnim iskustvom. Oni koji to razumiju, nude im trekinge i škrapinge, raftinge i paraglajdinge, michelinove zvjezdice i posjete nacionalnim parkovima, a ako ničeg nema, turisti potraže to sami, pa ih onda na moru spašavaju jer su na supu otišli po buri ili ih izvlače helikopterom iz neke gudure.

Imamo najveću čartersku flotu na svijetu, ali nismo riješili ljudima odlaganje smeća – to je zato što se ne shvaća da je turizam klasična industrijska grana, pa dakle i veliki zagađivač: zagađuje vozilima, zagađuje ljudima, troši i uništava prirodne i kulturne znamenitosti, u konačnici razara ljudske i društvene odnose; kapitalizam je uvijek neljudski, a takav nam je i turizam. Boris Beck za Večernji list o problemu sa smećem kojem je svjedočio (cijeli tekst na Narodu).

10.08. (09:00)

Došlo vrijeme, prođe rok, eto vraga skok na skok

Dežulović: Tajna himalajske soli

I kao što ste vi odmah požurili tražiti kupku od himalajske soli, jer nije bilo vremena za poduku iz klavira i padobranski tečaj, tako je i Plenković na hitnoj sjednici Vlade osnovao Organizacijski odbor za obilježavanje Dana pobjede, Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, pa onda – shvativši da je odavno prošao rok određen zakonom i da nema vremena za javni natječaj – poslao ministra obrane Ivana Anušića da otrči u grad i do dva popodne, kako god zna, nađe nekakvu firmu koja se bavi tehničkom produkcijom i scenografijom vojnih mimohoda. Jednostavno nije bilo vremena za zakonske obaveze, javne natječaje, specifikacije, ponude, rokove i ostale formalnosti, pa je tehničku produkciju i scenografiju mimohoda o tridesetoj godišnjici Oluje Ministarstvo obrane ugovorom povjerilo privatnoj tvrtki Katapult promocija d.o.o. A vi odmah posumnjali na korupciju. Boris Dežulović za Novosti.