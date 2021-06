Svi smo mi Lukašenko

Nego, znam da me nitko nije pitao, ali ovaj mjesec je 9 godina otkako pišem kolumnu. To je ukupno oko 468 kolumni, minus par puta kad sam preskočila neku. E pa danas ću napravit upravo to – sort of. Razlozi su brojni, trebamo sjesti i vidjeti koji su razlozi i otkuda dolaze, ja ništa ne skrivam, meni nitko niša nije dao. Imam snimanje svaki dan ovaj tjedan (nažalost ne za Krim tim 2), mama mi ima rođendan i stan mi je pun majstora, tako da uz najbolju volju danas ne mogu napisat dugačak tekst koji će potencijalno naljutit minimalno 5 ljudi. Plus, i dalje mi nije dobro od subote, kad sam otkrila postojanje Damiana Davida kojeg ću osobno otuđit iz Italije. Skroz je ok ako vama nije zgodan, meni je on definicija svega što volim i ovim putem ga otvoreno pozivam da mi provali u stan ako želi. Znam da ne želi, jbg… Ne zanosite se, izvukli smo najbolji dio kolumne koja nije nešto, ali je bar kratka i bolje to nego još jedna vijest o izborima. Ipak, Andrea Andrassy