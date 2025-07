Odnekud poznata vremena

“Ne mogu se sad sjetiti, ko ga šiša… Da bi sve kulminiralo skandaloznim ‘Woyzeckom’ Boruta Šeparovića, ratnom dramom u kojoj redatelj upadljivo odbija istaknuti tko je agresor, a tko žrtva.”

“Ipak, gledalište je bilo uglavnom puno, i najčešće oduševljeno sjajnim glumačkim izvedbama, a novinske recenzije mahom pozitivne?”

“Pa to i jest problem! Zašto bih se inače spuštala u Split? Vidite s kakvim se izazovom Komesarijat suočava: kako pripremiti teren za smjenu uspješnoga intendanta poslije uspješne kazališne sezone, a da to izgleda kao stručni, a ne politički čin? A? Pa sad ti to rješavaj, drugarice Koržinek! Ali bez brige, bit ću kao i obično na visini zadatka.”

“Plan Komesarijata za kulturu je da rukovodstvo splitskog HNK optuži za nestručnost i nekompetenciju, a ustvari mu zamjera političku nelojalnost. Shvaćate našu taktiku? Dođem u Split, drobim o kulturnoj razini, o ‘produkciji i sadržaju’, a zapravo podižem vješala”, rekla je drugarica Koržinek… Viktor Ivančić za Novosti.