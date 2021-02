Dobar dan, oružje

Otpočetka epidemije Davor Božinović funkcionira kao izvršni diktator Republike Hrvatske. Recimo, meni se čini da zbog njega i zbog dvoje vjerskih fanatika ne mogu na kavu i u restoran. I još mi se čini da institucija koju je formirao unutar Ministarstva unutarnjih poslova, i sebe stavio na njezino čelo, dakle Glavni stožer Civilne zaštite, bezrazložno i besciljno zlostavlja hrvatske ugostitelje. Jesam li u pravu? Možda nisam, a možda i jesam. Znanost će na to dati odgovor, što reče Vili Beroš. Ali možda je i moj dojam posljedica gubitka vjere u zajednicu. Ili straha od države koja omogućava ljudima, onima malo teže naravi, kao i onima koji su divni ljudi, mirni i uzorni građani, da dođu do strojnice, bombe i raketnog bacača, a da izvršni diktator za to vrijeme progoni kafedžije i konobare i olajava europske zastupnike, novinare, oporbene političare. Piše Miljenko Jergović za 24 sata