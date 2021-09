Cogito, Jergo sum

Ni dana bez srpskih podela. Šta dana? Ni jutra. Ni zore! Tako je u zoru 23. avgusta, oko četiri sata AM, glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić u rakijašnici hotela „Ambasador“ fizički nasrnuo na reditelja Gagu Antonijevića. Naravno da novindžije serbske nisu propustile da istaknu – “u vidno alkoholisanom i drogiranom stanju”. Viđi vraga! A koji bi qwrz radili u kafani, u četiri sata AM, u nealkoholisanom i nedrogiranom stanju. Nebitno. Uz vest je bio priložen i video-link. Ako – što bi rekli Kinezi – jedna slika govori koliko 10.000 reči, video je rekao mnogo više. Šta je prethodilo incidentu, ostalo je nepoznato, ali ono što je prethodilo nije tema naše današnje kolumne. Naša tema je – ono što je potom usledilo, dakle, famozne srpske podele. Možda se sad pitate šta ja mislim o niškom pičvajzu. U dlaku isto što i idol moje mladosti Kit Ričards – shit happens, no big deal. I vaistinu, perspektiva zemlje, u kojoj obična kafanska tuča – a ovo u Nišu je, bez obzira na opštepoznatost, političke preferencije i društveni značaj učesnika, obična kafanska tuča i ništa drugo – postane ne tema dana nego nedelje (možda i meseca), koja se politizuje do usijanja i koja dodatno poveća nivo prostakluka i primitivizma, sve je samo ne svetla… zaključuje očevidac Svetislav Basara.