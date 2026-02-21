Neki prije njega su sanjali. On se i kandidirao

Jesse Jackson bio je jedan od najutjecajnijih afroameričkih političkih i vjerskih vođa druge polovice 20. stoljeća. Nakon atentata na Martina Luthera Kinga Jr. preuzeo je dio tereta pokreta za građanska prava te dvaput kandidirao za predsjednika SAD-a 1980-ih, otvarajući prostor multirasnoj progresivnoj koaliciji unutar Demokratske stranke. Njegova retorika o jednakosti, dostojanstvu i “održavanju nade” oblikovala je političku imaginaciju generacije i najavila promjene koje će kulminirati izborom Barackom Obame. Preminuo je ovaj tjedan u 84. godini, ostavivši snažan trag u američkoj politici, ali i društvu. New York Times