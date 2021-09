Teška je ta demokracija

Pisac Ustava, predstojnik Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr. Branko Smerdel u ‘Točki na tjedan’ televizije N1: Uvijek sam se suprotstavljao kad bi netko rekao da je demokracija skupa, jer to je isto kao da tvrdite disanje je skupo. Mene silno straše ta zahtijevanja čvrste ruke, koje možete zapaziti i na društvenim mrežama, i to i s lijeva i s desna, koja će sve to počistiti i uvesti red. Uživam da po portalima vidim čitav dijapazon različitih mišljenja… Obvezno glasanje je naivna, groteskna ideja. Demokracija funkcionira računajući i na slabu izlaznost… EU je jedan vrlo uspješan savez, na to su htjeli podsjetiti i iz Švedske akademije znanosti, kad je Europskoj uniji dodijelila Nobelovu nagradu za mir. Ja sam protivnik ovakvog nereguliranog referenduma na kojem odlučuju svi oni koji izađu na referendum. Mora se zahtijevati kvorum izlaznosti, da je referendumu pristupilo 50 posto plus 1 birač.