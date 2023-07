"Oni koji se ne sjećaju povijesti, osuđeni su je ponovno proživjeti"

Možda je najbolja ilustracija čak sedam prioritetnih područja takozvane pametne specijalizacije. Hrvatski su prioriteti: personalna briga o zdravlju, pametna i čista energija, pametni i zeleni transport, sigurnost i dvojna namjena – svijest, prevencija, odgovor, sanacija; održiva i kružna hrana… Postavlja se pitanje zašto ova vladajuća elita, a i prethodne, ne smisli nešto smislenije. Da bude nešto više od prepisivanja EU pravila i povlačenja novca iz EU fondova, no izgleda da vladajući za to nemaju dovoljan intelektualni kapacitet. Ako ne postaviš neke ambiciozne, zahtjevne ciljeve, nitko te neće kontrolirati jesi li ih ispunio ili nisi. Sve u svemu, 1. srpnja 2023. bio je samo prigodni datum. Nakon njega ništa se bitno neće promijeniti u hrvatskom EU članstvu. Najveća je prigodna reforma da je Vlada napokon pobijedila u ograničavanju rada nedjeljom. I to tek kad većini trgovaca, u nedostatku radne snage, to zapravo i odgovara. Miodrag Šajatović za Lider