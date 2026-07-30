I u poslu je dobro biti monogaman

Nakon “velike ostavke” i razdoblja učestalog mijenjanja poslova (job hopping), nastupio je job hugging – trend u kojem radnici, potaknuti ekonomskom neizvjesnošću, inflacijom i strahom od umjetne inteligencije, biraju sigurnost umjesto rizika. Iako visoka stopa zadržavanja radnika poslodavcima djeluje stabilno, ostanak na poslu iz straha, a ne iz zadovoljstva, vodi do stagnacije i pada motivacije. Stručnjaci zato savjetuju “pivotiranje na mjestu”: rad na novim projektima i učenje novih vještina unutar postojeće tvrtke. Poruka je jasna – u redu je čuvati stabilnost, ali ne i prestati ulagati u vlastiti razvoj. Index