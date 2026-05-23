Danas (11:00)

Povratak s Dalekog istoka u paralelnu stvarnost

Jon Stewart i Jimmy Kimmel u svom stilu komentirali Trumpov posjet Kini

Jon Stewart i Jimmy Kimmel u svojim su emisijama ismijali nedavni posjet Donalda Trumpa Kini te njegov ekspresni povratak bizarnim objavama na društvenim mrežama. Stewart je primijetio da je Trump, unatoč obećanoj čvrstoj ruci, predsjednika Xi Jinpinga “ubio ljubaznošću” i zauzvrat dobio samo “odnos” te sumnjive komplimente. Zaključio je kako su naporan rad i iskrenost očito stvar prošlosti. Kimmel se pak narugao dječjem dočeku u Kini, Trumpovom hvalisanju novim dječjim nadimcima za neistomišljenike te dijeljenju AI fotografija na kojima šeta s izvanzemaljcem i glumi Jamesa Bonda, poručivši da “nošenje pelena ne znači da stari unazad”. Guardian


04.10.2025. (07:00)

Prijetnje dođu i odu, smijeh ostaje

Satira protiv autoritarizma: Usporedba Trumpa i Putina po pitanju medijskih sloboda

Tvorac ruskog satiričnog showa Kukly uspoređuje napade Donalda Trumpa na američke komičare s Putinovim gašenjem emisije u Rusiji. Naglašava da satira razotkriva istinu i štiti demokraciju, dok autoritarni vođe pokušavaju ugušiti smijeh. Iako Trump pokazuje autoritarne sklonosti, američke institucije ograničavaju njegovu moć, za razliku od Putina koji je potpuno podredio Rusiju sebi. Trump je u napadima na neistomišljenike daleko izravniji. Ne skriva da se sveti svojim političkim protivnicima. Šenderovič savjetuje komičarima da ostanu čvrsti, jer smijeh ostaje nezaustavljiv i ključ slobode govora. Možda je Jimmy Kimmel poljuljan, ali Jon Stewart je na TV-u već 30 godina i nitko ga nikad nije smijenio. N1

19.09.2025. (16:00)

Kad daljinski više ne bira program

Hollywood na MAGA pogon: Progresivni glasovi zamijenjuju se reality showom i biblijskim blokbusterima

Smrt Roberta Redforda simbolizira kraj liberalne Hollywoodske ere. Američka industrija zabave sve se više okreće desno, ukidajući emisije kritičara Trumpa poput Kimmela i Colberta. Medijski konglomerati, povezani s Trumpom, prestrukturiraju programe i vlasništvo, dok DEI inicijative nestaju. Streaming i ekonomski pritisci potiču razvoj religioznog i konzervativnog sadržaja, poput „Sound of Freedom“. Hollywood danas više traži sigurnu zaradu nego društvenu kritiku, a opstanak znači uklapanje u MAGA ideologiju. DW

05.03.2018. (08:39)

Zlatni dečko

Video: Jimmy Kimmelov uvodni monolog na Oscarima

Odličan uvodni monolog voditelja Jimmyja Kimmela na sinoćnjoj dodjeli Oscara. Naglašavao je položaj žena i seksualne skandale koji su obilježili prošlu godinu i u tom kontekstu naglasio Oscara kao “najpoštovanijeg muškarca u Hollywoodu jer drži ruke tako da ih se vidi, nikad ne priča ružno i, što je najvažnije, uopće nema penis”. Deadline Hollywood

15.08.2017. (08:14)

Neznanje je moć

Znaju li Amerikanci gdje je Sjeverna Koreja?

S obzirom da njihov predsjednik Trump najavljuje akciju protiv Sjeverne Koreje, a ankete pokazuju da većina Amerikanaca smatra kako je ta zemlja ozbiljna prijetnja, komičar i voditelj Jimmy Kimmel htio je provjeriti osnovno znanje ljudi. Upitao je nasumične prolaznike na ulici znaju li gdje je S. Koreja na karti, no većina nije znala pokazati.

02.05.2017. (16:12)

Donalde ne budi seronja!

Jimmy Kimmel se rasplakao pred kamerama zbog bolesnog sina, napao Trumpa

“Ako će ti dijete umrijeti, a umrijeti ne mora, ne smije biti važno koliko zarađuješ” rekao je TV-voditelj Jimmy Kimmel sinoć na početku svoje emisije, potaknut Trumpovim najavama da će ukinuti zakon o zdravstvu Obamacare. Kimmelov sin rođen je 21. travnja, otkriven mu je rijedak srčani poremećaj, ubrzo je operiran i oporavlja se, ali je Kimmel u rijetkom političkom istupu napao Trumpa i njegove pokušaje da smanji izdatke za zdravstvo. Bio je vrlo emotivan, rasplakao se pred kamerama, ali je ostao i vjeran sebi komičaru kad je spomenuo svog velikog neprijatelja – “i ateisti su molili za nas. Čak i onaj kujin sin Matt Damon je poslao cvijeće!”. VideoSlate

20.02.2015. (22:38)

Jimmy Kimmel sprda modu na Fashion Weeku u New Yorku