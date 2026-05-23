Povratak s Dalekog istoka u paralelnu stvarnost

“Ako će ti dijete umrijeti, a umrijeti ne mora, ne smije biti važno koliko zarađuješ” rekao je TV-voditelj Jimmy Kimmel sinoć na početku svoje emisije, potaknut Trumpovim najavama da će ukinuti zakon o zdravstvu Obamacare. Kimmelov sin rođen je 21. travnja, otkriven mu je rijedak srčani poremećaj, ubrzo je operiran i oporavlja se, ali je Kimmel u rijetkom političkom istupu napao Trumpa i njegove pokušaje da smanji izdatke za zdravstvo. Bio je vrlo emotivan, rasplakao se pred kamerama, ali je ostao i vjeran sebi komičaru kad je spomenuo svog velikog neprijatelja – “i ateisti su molili za nas. Čak i onaj kujin sin Matt Damon je poslao cvijeće!”. Video… Slate