Povratak s Dalekog istoka u paralelnu stvarnost
Jon Stewart i Jimmy Kimmel u svom stilu komentirali Trumpov posjet Kini
Jon Stewart i Jimmy Kimmel u svojim su emisijama ismijali nedavni posjet Donalda Trumpa Kini te njegov ekspresni povratak bizarnim objavama na društvenim mrežama. Stewart je primijetio da je Trump, unatoč obećanoj čvrstoj ruci, predsjednika Xi Jinpinga “ubio ljubaznošću” i zauzvrat dobio samo “odnos” te sumnjive komplimente. Zaključio je kako su naporan rad i iskrenost očito stvar prošlosti. Kimmel se pak narugao dječjem dočeku u Kini, Trumpovom hvalisanju novim dječjim nadimcima za neistomišljenike te dijeljenju AI fotografija na kojima šeta s izvanzemaljcem i glumi Jamesa Bonda, poručivši da “nošenje pelena ne znači da stari unazad”. Guardian