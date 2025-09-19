Kad daljinski više ne bira program
Hollywood na MAGA pogon: Progresivni glasovi zamijenjuju se reality showom i biblijskim blokbusterima
Smrt Roberta Redforda simbolizira kraj liberalne Hollywoodske ere. Američka industrija zabave sve se više okreće desno, ukidajući emisije kritičara Trumpa poput Kimmela i Colberta. Medijski konglomerati, povezani s Trumpom, prestrukturiraju programe i vlasništvo, dok DEI inicijative nestaju. Streaming i ekonomski pritisci potiču razvoj religioznog i konzervativnog sadržaja, poput „Sound of Freedom“. Hollywood danas više traži sigurnu zaradu nego društvenu kritiku, a opstanak znači uklapanje u MAGA ideologiju. DW