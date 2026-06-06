Jubilarna 25. Povorka ponosa prošetala je u subotu Zagrebom pod pratnjom policije - Monitor.hr
Danas (22:30)

Četvrt stoljeća šetnje pod zastavama duginih boja

Jubilarna 25. Povorka ponosa prošetala je u subotu Zagrebom pod pratnjom policije

Unatoč manjoj skupini prosvjednika koji su na Trgu bana Jelačića uzvikivali uvrede i puštali Thompsona, povorka je prošla mirno. Podršku je dolaskom iskazao i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Organizatori su u govorima podsjetili na napredak postignut od prvog Pridea 2002. godine, ali su upozorili na aktualni porast desničarenja, uništavanje zastava te potrebu za boljom zakonskom zaštitom i pravima transrodnih te interspolnih osoba u cijeloj Hrvatskoj. Jutarnji


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Danas (13:00)

Dan za dugine boje

U Zagrebu se održava 25. Zagreb Pride: Povorka prolazi od Zrinjevca do Parka dr. Franje Tuđmana

Okupljanjeje u 14 sati u parku na Trgu Nikole Šubića Zrinskog, dok je polazak povorke predviđen za 15:30. Povorka će se kretati Ulicom Milana Amruša, Palmotićevom ulicom, Jurišićevom ulicom, preko Trga bana Josipa Jelačića i Ilice do Parka dr. Franje Tuđmana, objavio je dnevnik.hr. Tijekom prolaska povorke, od 15:30 do 17 sati, na trasi kretanja privremeno će biti obustavljen promet. Sudionici ističu da “borba za LGBTIQ slobodu nikada nije bila samo borba za nekolicinu. Ona je uvijek bila borba za pravednije društvo. Dvadeset i pet Povorki ponosa znači dvadeset i pet prosvjeda kao otpor netrpeljivosti. Dvadeset i pet događaja zajedništva.”… Nacional

14.04.2024. (19:00)

Aktivist duginih boja

Jergović: Nekoliko razloga zbog kojih bih u Prvoj izbornoj jedinici glasao za Franka Dotu

Franko Dota profesor je i povjesničar, novinar i dugogodišnji dopisnik talijanske agencije ANSA. Autor je važne, premda javno uglavnom i prešućene knjige “Zaraćeno poraće”, objavljene u nakladi Srednje Europe, u kojoj se bavi transformacijama javnog diskursa vezanog za iseljavanje Talijana iz Istre i Dalmacije nakon Drugog svjetskog rata. On je, naime, suosnivač i voditelj udruge Zagreb Pride, volonterski aktivist LGBT pokreta u Hrvatskoj.

Kako Zagreb Pride postoji već prilično dugo, te je izazvao, a dijelom i proveo svojevrsnu društvenu revoluciju u Hrvatskoj, jer smo od vremena kada je u Splitu kamenovana kolona ljudi, a u Zagrebu su istoj koloni spremani molotovljevi kokteli, stigli do vremena kada je Pride, u značajnoj mjeri, vedra i opuštena porodična šetnja slobodnih ljudi, tako bi se moglo reći da je Franko Dota veteran tog pokreta slobodnih ljudi. Ali što je naročito važno: on nije, niti je ikada bio, profesionalni aktivist. On niti živi od onoga što jest, niti dopušta da bude sveden na tek jedan od svojih identiteta. U konzervativno udešenom svijetu, kakav u našim uvjetima oličavaju Andrej Plenković i njegove ženskice i dečki, ljudi žive u getima i djeluju iz svojih getoiziranih pameti i duša. Franko Dota ne živi u getu. Miljenko Jergović za svoj blog.

05.07.2021. (13:00)

Orbani iz našeg sokaka

10 godina nitko nije napadao Zagreb Pride. Onda su Petrov i Grmoja otkrili gejeve

Nekim čudom su se u Mostu, koji posljednjih nekoliko godina izlazi iz ormara i razotkriva se kao politička ispostava najzadrtijeg dijela Katoličke crkve, domislili antipedofilskog zakona koji će obuhvatiti zabranu LGBT propagande djeci baš nakon inicijative mađarskog premijera Viktora Orbana koji je donio antipedofilski zakon i u njega ugurao zabranu LGBT propagande za maloljetnike… Petro koji sad podučava uvažavanje i prihvaćanje doslovno je izjavio: “Trebaju se probuditi u našoj Hrvatskoj i shvatiti da su u manjini i da im mi toleriramo to.” – piše za Index Davor Tomšić. U sličnom tonu piše i Boris Rašeta za 24 sata: “Autogol Grmoje i Petrova: Izašli su iz ormara s orbanističkim receptima i propucali si koljeno”. Uvrijeđeni Božo Petrov se oglasio na Facebooku i napisao da će tužiti Zagreb Pride zbog neistina koje su iznijeli. A pridružio se i Grmoja.

05.07.2021. (00:00)

Povorka sramote na Povorci ponosa

Organizator Povorke ponosa: Provala homofobnog nasilja nakon 10 godina, krivi su i Grmoja i Petrov

Subotnji Zagreb pride obilježili su i homofobni napadi, prvi nakon deset godina, kao i paljenje pride zastave. Zagreb Pride ističe kako je prema njihovim informacijama, izravno iz LGBTIQ zajednice, bilo još neprijavljenih incidenata, prijetnji, zastrašivanja i vulgarnih ispada. Organizatori pritom smatraju kako su ovim ispadima pripomogle izjave Mostovih političara Bože Petrova i Nikole Grmoje, koji su u svojim istupima, kako kažu u priopćenju, širili netrpeljivost, homofobiju, poticali podjele i mržnju. Tportal Grmoja i Petrov najavili su tužbu protiv Zagreb Pride-a. Index

17.05.2020. (17:30)

Ljudska prava i danju i noću

Milanović na dan borbe protiv homofobije: Nitko se ne smije osjećati kao građanka ili građanin drugog reda

U Hrvatskoj se nitko ne smije osjećati kao građanka ili građanin drugog reda zato što je drugačiji ili drugačija, zbog svoje rodne ili seksualne orijentacije. Zato pozivam na predanost u promicanju ravnopravnosti, na gradnju sigurnog i otvorenog društva, što uključuje pravo na izbor, nediskriminaciju i zaštitu svih manjina, s nultom tolerancijom na nasilje – objavio je predsjednik.

Mnogo sam puta rekao kako želim da Hrvatska bude solidarna zajednica svih građanki i građana koji su možda različiti, a…

Objavljuje Zoran MilanovićNedjelja, 17. svibnja 2020.

Oko 64 posto LGBTIQ osoba u Hrvatskoj doživljava nasilje, a trećina ih se pokušala ubiti ili ozlijediti – priopćila je udruga Zagreb Pride.

10.06.2019. (13:30)

Big Brother

Sustav prebrojavanja sudionika masovnih događanja u praksi: Na Zagreb Prideu je bilo 3.064 ljudi

Sustav računalnog prebrojavanja sudionika velikih događanja analizirao je ovogodišnju Povorku ponosa u Zagrebu. Na svom blogu kažu: Prema navodima organizatora u povorci je sudjelovalo oko 7.000 ljudi, a prema navodima nekih medija oko 10.000 ljudi. Na temelju obrade videosnimke povorke zaključeno je da je broj sudionika bio oko 3.064 uz postojeću pogrešku (+/- 3 posto). Videosnimka traje 17 minuta i 12 sekundi. Tportal

03.06.2017. (12:05)

Sloboda dugi

Zagreb: Iduću subotu 16. Zagreb pride – "Slobodan život počinje ponosom"

U Zagrebu će se iduću subotu (10.6.) održati društveni i politički skup Povorka ponosa pod sloganom „Slobodan život počinje ponosom“. Organizator 16. pridea kaže da se ovaj puta hoda za slobodan život i da za slobodu “moramo moći biti otvorene oko svojeg rodnog identiteta i spolne orijentacije, a da bismo mogle biti otvorene, moramo imati materijalnu sigurnost i neovisnost”. Monitor