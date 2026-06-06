Dan za dugine boje

U Zagrebu će se iduću subotu (10.6.) održati društveni i politički skup Povorka ponosa LGBTIQ osoba i obitelji Zagreb Pride 2017. pod sloganom „Slobodan život počinje ponosom“. 16. Povorka ponosa započet će okupljanjem 10.06. u 15:00h na Trgu Franklina Roosvelta (ispred Mimare) te će proći središnjim zagrebačkim ulicama i trgovima – Roosveltovim trgom, Trgom maršala Tita, Frankopanskom ulicom, Ilicom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ulicom Nikole Jurišića, Draškovićevom ulicom, Šoštarićevom ulicom do Ribnjaka – gdje će Povorka završiti javnim skupom i koncertom.
“Okupit ćemo se kako bismo poručile i poručili da je život kakav želimo – slobodan život. Kako bismo mogle zaista živjeti slobodno, moramo moći biti otvorene oko svojeg rodnog identiteta i spolne orijentacije, a da bismo mogle biti otvorene, moramo imati materijalnu sigurnost i neovisnost. To koliko se osobe osjećaju sigurno biti out u različitim kontekstima, pokazatelj je toga koliko hrvatsko društvo zaista jamči ustavne vrijednosti jednakosti, prava i sloboda za sve. Budući da se većina LGBTIQ osoba u Hrvatskoj ne osjeća sigurno biti out u obitelji, u školi, na poslu, znači da se još uvijek ne čini dovoljno da se zaista zajamči jednakost i sigurnost svima. Zato pozivamo SVE da se okupimo 10.06. na 16. Prajdu i pokažemo da je nas koje se zalažemo za slobodu i jednakost mnogo te da se ne predajemo” – kažu iz Zagreb pridea.
Iz Proglasa 16. prajda:
Zahtijevamo tjelesnu autonomiju, slobodu seksualnosti te društveno i pravno priznanje rodnog identiteta.
Zahtijevamo da se socijalna prava temelje na potrebama pojedinke i pojedinca, a ne na formi obitelji i zajednice u kojoj se živi.
Zahtijevamo da nam život ne ovisi o našem položaju na tržištu rada ili na podršci obitelji.
Zahtijevamo da se osigura slobodan i siguran život za sve mlade – život slobodan od zlostavljanja u obitelji i u školi.
Zahtijevamo da se zločini iz mržnje prema LGBTIQ osobama efikasno procesuiraju i kažnjavaju.
Zahtijevamo društvo solidarnosti u kojemu će svatko reagirati pri svjedočenju siromaštvu, nasilju i diskriminaciji prema bilo kome. Prema umirovljenicama i umirovljenicima, prema Romima i Romkinjama, svim nezaposlenima i zaposlenima na određeno, prema seksualnim radnicama i radnicima kojima to nije bio slobodan izbor, osobama s invaliditetom, kućanicama, migrantkinjama, osobama koje žele siguran i besplatan pristup pobačaju.