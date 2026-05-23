SF s uputstvom za uporabu

Tekst na blogu The News Atlantic preispituje titulu Julesa Vernea kao “oca znanstvene fantastike”, analizirajući četiri kasnija, manje poznata djela koja je reizdao Wesleyan University Press. Dok su rana djela poput 20.000 milja pod morem postala klasici, autor primjećuje da Verneova kasnija faza pati od pada kvalitete, prevelike doze tehničkih detalja i političkih motiva. Također kritizira moderne akademike koji u dječjim avanturama traže skriveni rasizam i feminizam. Zaključno, Verne nije bio vizionar čiste znanosti poput H. G. Wellsa, već preteča modernog tehnološkog trilera – svojevrsni Michael Crichton 19. stoljeća.