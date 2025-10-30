Veliki plinoviti brat

https://twitter.com/dw_scitech/status/1645469616917954560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1645469616917954560%7Ctwgr%5E7a638b42793355045d170cce09969ec49d4f3fb1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fhr%2FC5A1to-treba-znati-o-jupiteru-i-juice-u%2Fa-65310917

Istraživačka letjelica Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) bit će lansirana iz svemirske baze u gradu Kourouu u Francuskoj Gvajani u Južnoj Americi. Europska svemirska agencija (ESA) šalje tu letjelicu kako bi istražila tri Jupiterova ledena mjeseca – Ganimed, Europu i Kalisto. Lansiranje je prvobitno bilo zakazano za četvrtak (13.4), ali je odgođeno zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Ako stvari budu išle po planu, JUICE će na Jupiter stići u srpnju 2031. godine. Dug put od osam godina. Planirano je da u svemiru ostane i prikuplja informacije do prosinca 2035. godine. Iako će se misija fokusirati na tri Jupiterova mjeseca, njih ima mnogo više. Do sada je potvrđeno da oko ovog planeta kruži čak 95 prirodnih satelita. DW