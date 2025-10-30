Jupiter možda spasio Zemlju od sudbine superzemlje - Monitor.hr
Veliki plinoviti brat

Jupiter možda spasio Zemlju od sudbine superzemlje

Novo istraživanje sa Sveučilišta Rice sugerira da je mladi Jupiter spriječio Zemlju da završi preblizu Suncu i postane negostoljubiva “superzemlja”. Analiza meteorita pokazuje da su postojale dvije generacije materijala od kojih su nastajali planeti, a računalne simulacije otkrivaju da je Jupiterov rast preusmjerio plin i prašinu, stvarajući uvjete za kasnije formiranje Zemlje. Znanstvenici zaključuju da je taj plinoviti div ključan za stabilnost Sunčeva sustava – pravi arhitekt našeg kozmosa. tportal


28.05. (18:43)

Znanstvenici: Jupiter je nekad bio veći, hladniji i imao 50 puta jače magnetsko polje

14.10.2024. (14:00)

I u svemiru je Europa moguća kolijevka civilizacije

NASA želi istražiti je li Jupiterov mjesec Europa, koji se sastoji od slanih oceana ispod kore leda, nastanjiv

NASA je spremna lansirati svemirsku letjelicu na Jupiterov mjesec Europu koji se smatra jednom od najperspektivnijih točaka našega solarnog sustava, u potrazi za životom izvan Zemlje, nastojeći doznati je li ovaj ledom okovani planet s golemim podzemnim oceanom nastanjiv. Znanstvenici su jako zainteresirani za ocean sa slanom tekućinom s obzirom na to da su prethodna promatranja pokazala da je smješten ispod ledene kore Europe. Europa Clipper je najveća svemirska letjelica koju je NASA ikada napravila za jednu planetarnu misiju. Dugačka je oko 30,5 metara, široka oko 17,6 metara i teška oko 6000 kg. Veća je od košarkaškog igrališta zbog svojih pozamašnih solarnih polja za prikupljanje sunčeve svjetlosti. HRT

15.04.2023. (00:00)

Tajne velikog diva

Što treba znati o Jupiteru i JUICE-u

https://twitter.com/dw_scitech/status/1645469616917954560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1645469616917954560%7Ctwgr%5E7a638b42793355045d170cce09969ec49d4f3fb1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fhr%2FC5A1to-treba-znati-o-jupiteru-i-juice-u%2Fa-65310917

Istraživačka letjelica Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) bit će lansirana iz svemirske baze u gradu Kourouu u Francuskoj Gvajani u Južnoj Americi. Europska svemirska agencija (ESA) šalje tu letjelicu kako bi istražila tri Jupiterova ledena mjeseca – Ganimed, Europu i Kalisto. Lansiranje je prvobitno bilo zakazano za četvrtak (13.4), ali je odgođeno zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Ako stvari budu išle po planu, JUICE će na Jupiter stići u srpnju 2031. godine. Dug put od osam godina. Planirano je da u svemiru ostane i prikuplja informacije do prosinca 2035. godine. Iako će se misija fokusirati na tri Jupiterova mjeseca, njih ima mnogo više. Do sada je potvrđeno da oko ovog planeta kruži čak 95 prirodnih satelita. DW

20.08.2022. (16:00)

lspod ledene kore Europe skriva se ocean dubok od 60 do 150 kilometara

Na Jupiterovom mjesecu Europa snijeg ne pada, već lebdi uvis

Jupiterov mjesec Europa je za astrobiologe jedan od najintrigantnijih objekata u Sunčevom sustavu. Ispod njegove ledene kore skriva se ocean dubok od 60 do 150 kilometara. Iako je Europa manja od Zemlje, u njezinom oceanu se možda nalazi dvostruko više vode nego u svim oceanima na našem planetu. Taj površinski sloj leda vjerojatno je formiran od podvodnog snijega koji umjesto da pada – lebdi uvis. Index

21.04.2022. (14:00)

Još jedna kolijevka civilizacije - u svemiru

Znanstvenici sve uvjereniji – Jupiterov satelit Europa mogla bi podržavati život

Dokazi o plitkim bazenima smještenima nemalo ispod površine udaljenog mjeseca pojavili su se nakon što su znanstvenici primjetili paralelne usjeke koji se protežu stotinama kilometara – sličnima onima koje smo otkrili na Grenlandu. Postojanje ovih ledenih rasjeka koji se protežu Europom nastali su na sličan način kao oni na Grenlandu, što također znači da džepovi slane vode na Europi služe za cirkuliranje kemikalija potrebnih za život – iz ledene ljuske prema dubinama skrivenog slanog oceana, piše Guardian. Tekuća voda blizu površine ledene ljudske vrlo je provokativno i obećavajuće mjesto za pronalaženje života. Tportal

14.06.2019. (17:30)

Velika planeta za veliku jabuku

Odlična fotografija: Jupiter iznad New Yorka

Fotografija je snimljena rano ujutro u srijedu kad je Jupiter bio najbliže Zemlji ove godine (samo 641 milijun kilometara), a pored gigantskog planeta vide se Callisto, Io i Europa, tri od četiri poznata Jupiterova satelita (otkrio ih Galileo, zato se tako zovu). I ovih dana još ih se može vidjeti, i Jupiter i njegove satelite, za vedrih noći, dalekozorom. 

 

19.03.2018. (08:59)

Foto: Krasna ružičasta oluja na Jupiteru

10.03.2018. (10:10)

Znanost o svemiru: Zašto neobične ciklone na Jupiteru formiraju geometrijske oblike

15.07.2017. (00:01)

NASA-ina letjelica Juno napravila nove odlične snimke Jupitera, svašta vide na njima…