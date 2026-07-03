Kad Laibach propovijeda "mindfulness", totalitarizam dobiva novi, opuštajući rebranding - Monitor.hr
Danas (14:00)

Kad ti "relax yourself" zapravo zvuči prijeteće...

Kad Laibach propovijeda “mindfulness”, totalitarizam dobiva novi, opuštajući rebranding

Kad kultni slovenski provokatori uzmu u ruke pop-klasike ili self-help fraze i bace ih kroz svoj prepoznatljivi, strogi industrial filter, ta poruka više ne zvuči kao poziv na jogu i ispijanje čaja, nego kao dekret koji se mora izvršiti bez pogovora. Pjesmom Fluid Emancipation s novog albuma Musick, kako su sami rekli, “promišljaju sustav koji simulira slobodu – dok pritajeno oblikuje naš način razmišljanja, osjećaje i definiranja vlastitog identiteta”. “Relax yourself”, “be in the moment”, “free your mind” u suvremenom elektropop izričaju novog Laibacha zapravo bi, suprotno doslovnom shvaćanju, kod slušatelja trebalo upaliti alarme. Uoči koncerata kod nas, prvi u Cave Romana u sklopu Fair Festa za dvadesetak dana.


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18.09.2025. (18:00)

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Fair Fest: Scooter zapalio Zagreb, tisuće obožavatelja bile su u deliriju

Velikani techno scene Scooter u subotu navečer zapalili su više od 6.000 ravera prvim nastupom u Zagrebu, u sklopu druge večeri prvog Fair Festa. Nastupom na Zagrebačkom velesajmu dokazali su da techno nikad ne stari. Njemačke ikone priredile su pravi rave teatar uz nevjerojatnu energiju, snažne ritmove i light show. Publiku su posebno zapalili hitovi ”Call Me Manana”, ”God Save The Rave” i ”The Logical Song“. Jutarnji donosi više fotki s Fair Festa na Zagrebačkom velesajmu.