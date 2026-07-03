Kad ti "relax yourself" zapravo zvuči prijeteće...

Kad kultni slovenski provokatori uzmu u ruke pop-klasike ili self-help fraze i bace ih kroz svoj prepoznatljivi, strogi industrial filter, ta poruka više ne zvuči kao poziv na jogu i ispijanje čaja, nego kao dekret koji se mora izvršiti bez pogovora. Pjesmom Fluid Emancipation s novog albuma Musick, kako su sami rekli, “promišljaju sustav koji simulira slobodu – dok pritajeno oblikuje naš način razmišljanja, osjećaje i definiranja vlastitog identiteta”. “Relax yourself”, “be in the moment”, “free your mind” u suvremenom elektropop izričaju novog Laibacha zapravo bi, suprotno doslovnom shvaćanju, kod slušatelja trebalo upaliti alarme. Uoči koncerata kod nas, prvi u Cave Romana u sklopu Fair Festa za dvadesetak dana.