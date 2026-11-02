Nema šišanja, a ni gazde
Farmer napustio ovce prije gotovo 100 godina, a one se prilagodile divljini
Godine 1931., nakon bankrota farme na surovom subantarktičkom otoku Campbell, oko 4.000 ovaca i desetak goveda ostavljeno je bez ljudske skrbi. Suočene s vjetrovima, vlagom i tresetištem, ove životinje pokrenule su jedinstven prirodni eksperiment. Kroz desetljeća izolacije, stado se prilagodilo divljini: ovce su ranije spolno sazrijevale, same odbacivale runo i postale otporne na bolesti. Iako su zbog zaštite otočne flore vlasti 1970-ih uklonile stado, desetak spašenih jedinki sačuvalo je vrijedno genetsko naslijeđe koje danas svjedoči o moći prirodne selekcije. Agroklub