Farmer napustio ovce prije gotovo 100 godina, a one se prilagodile divljini - Monitor.hr
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Nema šišanja, a ni gazde

Farmer napustio ovce prije gotovo 100 godina, a one se prilagodile divljini

Godine 1931., nakon bankrota farme na surovom subantarktičkom otoku Campbell, oko 4.000 ovaca i desetak goveda ostavljeno je bez ljudske skrbi. Suočene s vjetrovima, vlagom i tresetištem, ove životinje pokrenule su jedinstven prirodni eksperiment. Kroz desetljeća izolacije, stado se prilagodilo divljini: ovce su ranije spolno sazrijevale, same odbacivale runo i postale otporne na bolesti. Iako su zbog zaštite otočne flore vlasti 1970-ih uklonile stado, desetak spašenih jedinki sačuvalo je vrijedno genetsko naslijeđe koje danas svjedoči o moći prirodne selekcije. Agroklub


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Prostor uz Savu i kanal Sava-Odra-Sava, kojim upravljaju Hrvatske vode, ima čak 1.000 hektara neiskorištenih površina. Predlaže se pretvorba u pregonske pašnjake za ovce, s potencijalom godišnje proizvodnje od milijun litara ovčjeg mlijeka i 100 tona sira. Uz to, osigurala bi se janjetina i otvaranje radnih mjesta. Iako poplave i metilji stvaraju izazove, koristi bi bile višestruke, uključujući lokalnu proizvodnju i manje malčiranja na račun građana. Agroklub

22.09.2024. (21:00)

I sve ovce na broju, a za vuka ne znamo

Švicarci razvili ogrlicu koja će tjerati vukove od napada na stado ovaca

U partnerstvu s biotehnološkom kompanijom Tibio i znanstveno-savjetodavnim poduzećem Studio Alpino, iz jedne švicarske poljoprivredne tvrtke razvili su rješenje za zaštitu domaćih životinja od napada. Kako navode, inovativnost ovog proizvoda leži u korištenju feromona – specifičnih mirisa koje s visokom učinkovitošću drže velike mesojede, kao što je vuk, na sigurnoj udaljenosti od blaga. Proizvod na bazi feromona, koji drži vukove podalje, postavlja se u poseban dispenzer i jednostavno pričvršćuje na ovratnike ovaca, koza ili krava. Nakon postavljanja, kontinuirano otpušta mirise koji simuliraju vučji teritorij, čime se značajno smanjuje rizik od napada. Agroklub

28.03.2024. (08:00)

Ovce, koze, krave – meni ništa ne pomaže

Brojenje ovaca kao lijek za nesanicu

Popularni savjet za nesanicu, brojanje ovaca, intrigira ljude stoljećima. No, zašto baš ovce? Legenda kaže da su srednjovjekovni pastiri koristili ovu tehniku da bi lakše utonuli u san. Unatoč dugogodišnjem mitu, studija iz 2002. pokazala je da brojanje ovaca ne djeluje kod svih. Znanstvenici preporučuju upotrebu mašte za opuštanje, zahvalnost i ponovno proživljavanje lijepih trenutaka kako bi se lakše zaspalo. Kontrola brige i razmišljanje o rješenjima također mogu pomoći u borbi protiv nesanice. (N1)

02.10.2023. (20:00)

Svojevoljno otišla iz raja i nastanila se među ljude

Pogled u prošlost: Tamo gdje ovca legne – tu kuću gradi

Sheep

Ovca je, prema raspoloživim podacima, pripitomljena prije oko 8.000 godina, u južnoj i jugoistočnoj Aziji, odakle se širila po svijetu. Spadala je u prva platežna sredstva u doba razvoja trgovine. Nastala je domestifikacijom divljih muflona, a od te prvobitne vrste ljudi su uzgojili preko dvije stotine pasmina ovaca. Podnosi hladnu klimu, jak vjetar, ali i vrućinu. Živi na planinama i u ravnicama. Vjerovanje je, tko želi graditi kuću ili kopati bunar, treba samo pustiti ovce na područje gdje će se obavljati radovi, pa gdje one legnu prespavati, tamo je “čisto mjesto” pogodno za ljudski boravak i napredak. Bolesna djeca i odrasli umatani su u ovčje kože i to je, prema općem vjerovanju, pomagalo. Od kože se pravila odjeća, često bez skidanja vune, topli prsluci ili velike kabanice koje pokrivaju pastira od tjemena do stopala i savršeno ga brane od hladnoće i kiše. Zastupljena je i u umjetnosti: na mnogim slikama s povijesnom temom vidi se i ona, obično negdje u kutu. Spominje se često i u lirskim narodnim pjesmama. Agroklub

07.10.2022. (10:00)

Kad jaganjci utihnu

Inspekcija koja kruži Likom otkrila: Na crnom tržištu proda se čak 90 posto janjaca

U upisniku životinja lani je bilo registrirano 612.806 ovaca koje se uglavnom drže zbog janjaca, a sve manje zbog mlijeka. Kako se svaka ovca ojanji barem jednom godišnje valja pretpostaviti da bi se na tržištu trebalo naći barem oko 600.000 janjaca. No, u ovlaštenim klaonicama registrirano je klanje smo 60.000 janjaca. Dakle, svi ostali završili su na crnom ili sivom tržištu. Kako bi se izbjegli troškovi transporta i zbrinjavanja, otpad se baca u prirodu, poznate su i brojne lokacije i krške jame gdje se istovaruju kamioni. Tamo se okupljaju čagljevi i vukovi kao oko švedskog stola, a kada lešine ne nađu provaljuju u štagljeve i kolju ovce i koze. Jutarnji

23.01.2022. (12:00)

Iskoristivi pašnjaci

Beč će održavati travnate površine Dunavskog otoka pomoću ovaca umjesto kosilica

Dunavski otok popularno je rekreacijsko područje Bečanki i Bečana, a igra i važnu ulogu u zaštiti od poplava austrijske prijestolnice. Ovaj umjetni otok dugačak oko 20 kilometara ujedno je i važno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Kako bi se spriječile sve ranije spomenute posljedice klimatskih promjena, započelo se s radovima koji bi trebali trajati oko dva mjeseca. Tako će se na riječnom obalnom području duljine 3,3 km sanirati dio vodenih površina. Projekt LIFE DICCA započeo je još u rujnu 2018. i trajat će do 2024. godine, a osim ranije spomenutih radova, u sklopu njega će na samom otoku posaditi nova stabla, dok će se postojeće travnate površine održavati pomoću ovaca umjesto kosilica. Isto tako, stvorit će se nova jezerca i ugraditi održivi sustav za navodnjavanje. Mnovine

20.02.2017. (11:12)

Pag: Kuga je uništavala ljude, a ovo će poništiti ovce – žale se paški uzgajivači ovaca na grm sominu koji se nekontrolirano širi i sad zauzima već polovinu površine otoka za ispašu