Od vune koja je neželjeni nusproizvod stočarstva može se proizvesti kvalitetno organsko gnojivo - Monitor.hr
Danas (22:00)

Kad ti život da vunu, napravi biznis–plan

Od vune koja je neželjeni nusproizvod stočarstva može se proizvesti kvalitetno organsko gnojivo

Vunena odjeća je spas za hladne zimske dane. Ali svaka vuna nije pogodna za izradu džempera i čarapa pa postaje opasni otpad. Jedna hrvatska poduzetnica je našla način kako ga iskoristiti. Radi se o vuni koja nije priklada za proizvodnju odjeće pa se smatra opasnim otpadom koji postaje ekološki problem. DW


Slične vijesti

25.04. (23:00)

Trkačice koje "zalijevaju" budućnost

Urin trkačica s londonskog maratona bit će pretvoren u gnojivo

Na TCS Londonskom maratonu 2025. urin tisuća žena prikuplja se iz PEEQUAL pisoara i reciklira u gnojivo za pšenicu u suradnji s tvrtkom NPK Recovery. Ova inovativna praksa smanjuje ugljični otisak događaja i promovira održivost. Prikupljenih 1000 litara urina koristi se za terenska ispitivanja, a potencijalno bi urin svih trkača mogao omogućiti pečenje preko 3.000 štruca kruha. Tvrtke se nadaju da će ova praksa postati standard na velikim događajima širom svijeta. Index

24.08.2023. (20:00)

Sve smo zatrovali

Iako herbicidi i gnojiva ostaju dugo u tlu, a nađu se i u pojedinim kulturama, nije poznato koliko su zapravo štetni

Od herbicida najviše se koriste sredstva na bazi glifosata. Ovaj totalni herbicid čija je upotreba trebala biti zabranjena krajem 2022. godine, i dalje se koristi. U pozadini i ove priče je novac jer se godišnje troši na tisuće tona ovog herbicida, a novčani iznosi dolaze i do nekoliko milijardi eura. Najveći problem je što se teško može ustanoviti koliko glifosata ima u tlu jer ga mnogi koji žive na selima, pa čak i u predgrađima, koriste za suzbijanje korova na međama sa susjedima ili ako im dvorište izlazi blizu ceste. Drugim riječima lijeni su pokositi travu u dvorištima duž ograda pa se često može vidjeti uži, žuti, pojas sasušene trave oko ograda. Dokazano je da glifosat i ostali herbicidi ostaju dugo u tlu, gdje aktivne tvari mogu ostati i više od šest mjeseci. Mineralna gnojiva, pogotovo ona s puno dušika, razgrađuju humus koji najviše odlazi u atmosferu u vidu dušikovih oksida, te dolazi do smanjenja mikrobiološke aktivnosti u tlu. Agroklub

28.11.2021. (11:30)

Svega sve manje, pa i gnojiva

Nestašica gnojiva će dovesti do loših prinosa i velike prehrambene krize

Globalna nestašica gnojiva podiže cijenu hrane i dovodi siromašnije zemlje do krize, izjavio je za BBC Svein Tore Holsether, izvršni direktor jednog od najvećih svjetskih proizvođača dušičnih gnojiva, Yara International. Troškove proizvodnje gnojiva povećavaju više cijene plina, što posljedično utječe na cijene hrane u čitavom svijetu. Yara International je još u listopadu najavila zatvaranje oko 49 posto europskih kapaciteta za proizvodnju amonijaka. Holsether tvrdi da će zemlje u razvoju biti najteže pogođene nestašicom, opadanjem prinosa te rastom cijena hrane. Agroklub

03.01.2017. (23:20)

Koristan omraženi izum

Kako je gnojivo spasilo čovječanstvo od gladi

Prozvan je jednim od najvećih izuma 20. stoljeća, a bez njega gotovo polovica svjetskog stanovništva ne bi bila živa danas. Prije sto godina dva njemačka kemičara, Fritz Haber i Carl Bosch smislila su način za pretvaranje dušika u zraku u gnojivo, koristeći ono što je postalo poznato kao Haber-Bosch proces. No, Haberovo je mjesto u povijesti sporno. Također se smatra “ocem kemijskog rata” zbog godina rada na razvoju klora i drugih otrovnih plinova tijekom Prvog svjetskog rata, piše BBC.

15.11.2016. (14:21)

Hrvatski znanstvenici izumili kapsule prirodnog gnojiva