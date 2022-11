Kapetane moj

Više od 40 luka, poduzeća i država već je najavilo odgovarajuće mjere, od prelaska na ekološki prihvatljiva goriva do poticaja za brodove koji su povoljniji za zaštitu okoliša. Oko 80 posto svjetske trgovine odvija se morskim putem. Svaki dan ogromni kontejnerski brodovi plove svjetskim morima kako bi isporučili robu. I godišnje ispuštaju milijardu tona ugljičnog dioksida u atmosferu. Brodski promet je odgovoran za oko tri posto svjetskih emisija štetnih plinova. Kada bi se radilo o jednoj zemlji, ona bi bila među deset najvećih zagađivača. Premda brodarska branša do 2050. godine želi biti klimatski neutralna, do sada nisu zabilježeni veći pomaci. Analize pokazuju da bi štetne emisije čak mogle porasti i do 130 posto. DW