Velika ušteda

Takvi napadi dovest će do potpunog prekida protoka brodova kroz Bab el-Mandeb i istočni dio Crvenog mora. Najnovije tvrdnje Bijele kuće da je Iran izravno uključen u planiranje i izvođenje napada Huta na trgovačke brodove znatno povećavaju opasnost da će se kriza proširiti i na Perzijski zaljev. Najmanje jedan iranski špijunski brod u realnom vremenu dojavljuje Hutima pozicije potencijalnih ciljeva. S obzirom na to da Huti nemaju radare kojim bi nadzirali Crveno more, to je jedini način da usmjeravaju projektile i dronove kamikaze prema brodovima. Do 21. prosinca potvrđeno je najmanje 12 napada, a mnoge su spriječili američki i francuski ratni brodovi. Odgovor Zapada na prijetnje Ansar Allaha formiranje je koalicije te uspostava pomorske operacije Prosperity Guardian. Iako najveća gospodarska sila Europe, čija ekonomija jako ovisi o nesmetanom protoku pomorskih putova, Njemačka se za sada nije uključila u koaliciju. Mario Galić za Index