Znači klasika
Kako je antički Rim zapravo izgledao: 3D pregled
Iako se Rim danas često opisuje kao muzej na otvorenom pod utjecajem masovnog turizma, YouTuber Manuel Bravo omogućuje nam uvid u grad na vrhuncu njegove slave u 2. stoljeću. Kroz video serijal “Virtual Rome”, Bravo koristi kameru u stilu suvremenih snimaka iz zraka kako bi prikazao poglede kakve ni antički Rimljani nisu mogli vidjeti. Virtualna ruta započinje na Kapitolu te obuhvaća hramove, Rimski forum, Kuriju Juliju, ali i manje poznata mjesta poput Rostre, Regije te ozloglašenog zatvora Tullianum, nudeći jedinstvenu edukativnu rekonstrukciju Vječnog Grada. Open Culture