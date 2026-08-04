A zato nemamo dislajk gumb!
Remek-djelo zbog kojeg je mit o rimskim palčevima u gladijatorskim borbama ušao u pop kulturu
Slika Pollice Verso iz 1872. godine popularizirala je zabludu da je oznaka palca okrenutog prema dolje u antičkom Rimu značio smrt za gladijatora. Iako je slikar Jean-Léon Gérôme detaljno istraživao o temama koje je slikao, izgledno je pogrešno protumačio stare latinske tekstove. Središnji dio kompozicije čini napet trenutak u kojem poraženi gladijator pogledom traži milost od publike, dok rimska gomila i visoki dužnosnici usmjeravaju palčeve prema dolje dajući mu smrtnu presudu. Zbog ogromne popularnosti slike, zapadni svijet – a kasnije i Hollywood – prihvatio je gestu u tom kontekstu. Suprotno uvriježenom mišljenju, povijesni dokazi sugeriraju da ta gesta u antičko doba nije označavala smrt, već se smrt tražila otvorenim i ispruženim palcem, dok je stisnuta šaka s uvučenim palcem značila pomilovanje. Spoken Past, Medium