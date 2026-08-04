Ako ne znate za ovaj rif, u kojem ste svemiru živjeli?

Pjesma „You Really Got Me” engleskog rock benda The Kinks, koju je napisao frontman Ray Davies, objavljena je na današnji dan 1964. godine te je postala hit s kojim su se probili u Velikoj Britaniji i SAD-u. Inspirirana jazz glazbom Gerryja Mulligana i anonimnom djevojkom iz publike, pjesma je prvotno zamišljena na saksofonu. Nakon što su odbacili preproduciranu prvu verziju u korist sirovijeg zvuka, bend je stvorio pjesmu prepoznatljivu po eksplozivnim moćnim akordima (power chords) i distorziji, čime su trajno utjecali na razvoj hard rocka, punka i heavy metala. Medium