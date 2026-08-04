Kako je pjesma 'You Really Got Me' grupe The Kinks promijenila povijest rocka - Monitor.hr
Danas (17:00)

Ako ne znate za ovaj rif, u kojem ste svemiru živjeli?

Kako je pjesma ‘You Really Got Me’ grupe The Kinks promijenila povijest rocka

Pjesma „You Really Got Me” engleskog rock benda The Kinks, koju je napisao frontman Ray Davies, objavljena je na današnji dan 1964. godine te je postala hit s kojim su se probili u Velikoj Britaniji i SAD-u. Inspirirana jazz glazbom Gerryja Mulligana i anonimnom djevojkom iz publike, pjesma je prvotno zamišljena na saksofonu. Nakon što su odbacili preproduciranu prvu verziju u korist sirovijeg zvuka, bend je stvorio pjesmu prepoznatljivu po eksplozivnim moćnim akordima (power chords) i distorziji, čime su trajno utjecali na razvoj hard rocka, punka i heavy metala. Medium


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  • U Gospiću traje dvodnevni festival ‘Tesla Power of Lights’ (tportal)
07.06. (01:00)

Bilo jednom i ušlo u povijest

Dogodilo se na današnji dan: 6. lipnja

  • 1944. – Drugi svjetski rat: Savezničke snage se iskrcale u Normandiji u najvećem desantu u povijesti, nazvanom “Dan D”
  • 1946. – Osnovana NBA liga, tada pod nazivom Basketball Association of America
  • 1954. – Prijenosom manifestacije “Festival cvijeća” iz Švajcarske počela je s radom Eurovizija, televizijska mreža europskih zemalja
  • 1984. – Tetris, jedna od najpoznatijih video igara, je ugledala svjetlost dana
  • 1799. – Rođen Aleksandar Puškin, poznati ruski književnik
  • 1875. – Rođen Thomas Mann, njemački književnik i nobelovac
  • 1962. – Rođen Massimo Savić
24.05. (17:00)

Sat povijesti

Dogodilo se na današnji dan (24. svibnja)

  • 1626. – Nizozemski kolonijalist Peter Minuit kupio je Manhattan od Indijanaca Algonquina za 24 dolara (što je pomalo mit, valja uzeti i neke druge stvari u obzir, objasnili iz Live Science)
  • 1689. – Stupio je na snagu akt o toleranciji u Engleskoj, kojim je pod izvjesnim uvjetima garantirana sloboda ispovjedanja vjere nonkonformistima, ali su katolici namjerno izostavljeni
  • 1822. – Trupe pod komandom Antonija Josea de Sucrea potukle Španjolce u bitci kod Pichinche, Ekvador postao nezavisan od Španjolske
  • 1844. – Pronalazač telegrafa Samuel Morse poslao prvu telegrafsku poruku na udaljenost od 65 kilometara, iz Washingtona u Baltimore. Poruka glasila: “Što je to Bog učinio?” (“What hath God wrought”)
  • 1883. – Otvoren Brooklynski most koji je povezao Manhattan s Brooklynom
  • 1899. – Otvorena prva javna garaža u SAD-u
  • 1941. – Njemački ratni brod “Bismarck” u Drugom svjetskom ratu potopio britansku vojnu krstaricu “HMS Hood”. Od 1.422 mornara preživjela tri
  • 1941. – Rođen Robert Allen Zimmerman (poznatiji kao Bob Dylan)
  • 1956. – Održana prvo natjecanje za Pjesmu Eurovizije
  • 1964. – U tuči na nogometnoj utakmici u prijestolnici Perua, Limi, izazvanoj odlukom suca da poništi gol domaće ekipe, poginulo više od 300 ljudi
  • 1969. – ‘Get Back’ je postao 17. singl Beatlesa na vrhu američke ljestvice singlova. Godinu kasnije pjesma je uvrštena na ‘Let It Be’ kao posljednja na albumu

Na današnji dan