Na današnji dan rođen Nikola Tesla: Od revolucionarnih izuma do neobičnih životnih fiksacija - Monitor.hr
Danas (13:00)

Strujni udar genijalnosti s malo 'buba' u glavi

Na današnji dan rođen Nikola Tesla: Od revolucionarnih izuma do neobičnih životnih fiksacija

Vizionarski izumitelj i fizičar čiji su patenti izmjenične struje i radiotehnologije transformirali svijet, unatoč tome što je ostao bez Nobelove nagrade. Rođen u Smiljanu 10. srpnja 1856., ostvario je karijeru u SAD-u surađujući s Edisonom i Westinghouseom. No, uz genijalnost i napredna predviđanja robotike, Teslin su život obilježile i teške ekscentričnosti: opsjednutost s brojem tri, strast prema golubovima te kontroverzna podrška eugenici. Do samoga kraja u New Yorku ostao je posvećen znanosti, ostavivši neizbrisiv, iako neobičan trag u modernoj povijesti. tportal

  • U Gospiću traje dvodnevni festival ‘Tesla Power of Lights’ (tportal)

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06.06. (23:00)

Bilo jednom i ušlo u povijest

Dogodilo se na današnji dan: 6. lipnja

  • 1944. – Drugi svjetski rat: Savezničke snage se iskrcale u Normandiji u najvećem desantu u povijesti, nazvanom “Dan D”
  • 1946. – Osnovana NBA liga, tada pod nazivom Basketball Association of America
  • 1954. – Prijenosom manifestacije “Festival cvijeća” iz Švajcarske počela je s radom Eurovizija, televizijska mreža europskih zemalja
  • 1984. – Tetris, jedna od najpoznatijih video igara, je ugledala svjetlost dana
  • 1799. – Rođen Aleksandar Puškin, poznati ruski književnik
  • 1875. – Rođen Thomas Mann, njemački književnik i nobelovac
  • 1962. – Rođen Massimo Savić
24.05. (17:00)

Sat povijesti

Dogodilo se na današnji dan (24. svibnja)

  • 1626. – Nizozemski kolonijalist Peter Minuit kupio je Manhattan od Indijanaca Algonquina za 24 dolara (što je pomalo mit, valja uzeti i neke druge stvari u obzir, objasnili iz Live Science)
  • 1689. – Stupio je na snagu akt o toleranciji u Engleskoj, kojim je pod izvjesnim uvjetima garantirana sloboda ispovjedanja vjere nonkonformistima, ali su katolici namjerno izostavljeni
  • 1822. – Trupe pod komandom Antonija Josea de Sucrea potukle Španjolce u bitci kod Pichinche, Ekvador postao nezavisan od Španjolske
  • 1844. – Pronalazač telegrafa Samuel Morse poslao prvu telegrafsku poruku na udaljenost od 65 kilometara, iz Washingtona u Baltimore. Poruka glasila: “Što je to Bog učinio?” (“What hath God wrought”)
  • 1883. – Otvoren Brooklynski most koji je povezao Manhattan s Brooklynom
  • 1899. – Otvorena prva javna garaža u SAD-u
  • 1941. – Njemački ratni brod “Bismarck” u Drugom svjetskom ratu potopio britansku vojnu krstaricu “HMS Hood”. Od 1.422 mornara preživjela tri
  • 1941. – Rođen Robert Allen Zimmerman (poznatiji kao Bob Dylan)
  • 1956. – Održana prvo natjecanje za Pjesmu Eurovizije
  • 1964. – U tuči na nogometnoj utakmici u prijestolnici Perua, Limi, izazvanoj odlukom suca da poništi gol domaće ekipe, poginulo više od 300 ljudi
  • 1969. – ‘Get Back’ je postao 17. singl Beatlesa na vrhu američke ljestvice singlova. Godinu kasnije pjesma je uvrštena na ‘Let It Be’ kao posljednja na albumu

Na današnji dan