Strujni udar genijalnosti s malo 'buba' u glavi

Vizionarski izumitelj i fizičar čiji su patenti izmjenične struje i radiotehnologije transformirali svijet, unatoč tome što je ostao bez Nobelove nagrade. Rođen u Smiljanu 10. srpnja 1856., ostvario je karijeru u SAD-u surađujući s Edisonom i Westinghouseom. No, uz genijalnost i napredna predviđanja robotike, Teslin su život obilježile i teške ekscentričnosti: opsjednutost s brojem tri, strast prema golubovima te kontroverzna podrška eugenici. Do samoga kraja u New Yorku ostao je posvećen znanosti, ostavivši neizbrisiv, iako neobičan trag u modernoj povijesti. tportal

U Gospiću traje dvodnevni festival ‘Tesla Power of Lights’ (tportal)