Rijeka je tako odlučila
Kako je poplava 1710. godine preko noći “preselila” cijelo selo iz Međimurja u Podravinu
Legrad, općina na ušću Mure u Dravu, nekada je bio jedno od najvećih trgovačkih i obrtničkih središta Međimurja. Međutim, velika poplava 1710. godine i prirodno skretanje toka Drave doslovce su ga preko noći prebacili na podravsku stranu. Unatoč promjeni geografskog položaja i granica, mještani do danas održavaju tradicionalne veze s povijesnim posjedima s mađarske strane Drave kroz godišnje prelaske rijeke i druženja. Danas je Legrad poznat po bogatoj povijesti ispiranja zlata te netaknutoj prirodi, ornitološkom rezervatu Veliki Pažut i jezeru Šoderica. Putni kofer